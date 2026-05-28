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Ley

Diputados brasileros aprobaron la reducción de la jornada laboral

Bajo la premisa de defender el “derecho de vivir, no de sobrevivir”, el Congreso brasileño dio un paso histórico hacia la mejora de la salud del trabajador. La reforma, comparada por las autoridades con hitos como la abolición de la esclavitud, busca garantizar dos días de descanso semanal remunerado para millones de ciudadanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una decisión que marca un hito en la legislación laboral de Sudamérica, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución para reducir la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales. El proyecto, impulsado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, busca transformar el paradigma laboral del país bajo la premisa de defender el “derecho de vivir, no de sobrevivir”.

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Un consenso político inesperado

La propuesta recibió un respaldo mayoritario de casi todo el arco parlamentario. Sorprendentemente, gran parte de los diputados del Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, terminaron votando a favor de la reforma pese a su oposición inicial. Analistas atribuyen este cambio de postura a la inminencia de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre, donde Lula buscará un cuarto mandato no consecutivo y ha posicionado esta medida como un pilar de su campaña.

Cronograma de implementación: Del sábado libre a las 40 horas

El texto aprobado contempla una reducción gradual para facilitar la adaptación de los sectores productivos:

  • A los 60 días de la promulgación: La jornada bajará a un máximo de 42 horas semanales, estableciendo por ley dos días de descanso remunerado (preferentemente incluyendo los domingos) y eliminando progresivamente el trabajo los sábados.
  • A los 12 meses: Se alcanzará de forma definitiva el límite de 40 horas semanales.

Para sectores esenciales como la salud, seguridad, transporte y limpieza urbana, se mantendrán regímenes especiales y escalas propias, siempre que se respete el límite de ocho horas diarias y los dos días de descanso. Asimismo, se prevé una ley complementaria con reglas diferenciadas para micro y pequeñas empresas para proteger el empleo formal.

Resistencias y desafíos de productividad

No todos los sectores celebran la medida. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) ha advertido que este cambio podría incrementar los costos de los trabajadores formales hasta en un 7% anual, afectando la competitividad.

Esta preocupación se fundamenta en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sitúan a Brasil en el puesto 94 del mundo en productividad, con un valor de 21,2 dólares por hora, a pesar de que los brasileños ya cumplen actualmente un promedio real de 38,9 horas semanales.

El camino hacia la promulgación

El presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, comparó esta reforma con hitos como la abolición de la esclavitud, señalando que los avances sociales siempre enfrentan temores de colapso económico que finalmente no ocurren. Tras este éxito en la Cámara baja, el proyecto pasa ahora al Senado, donde requerirá ser aprobado por una mayoría calificada en dos turnos de votación antes de convertirse en ley definitiva.

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