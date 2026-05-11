El pliego del juez que rechazó el amparo contra la reforma laboral, entre los que envió el gobierno al Senado

El Gobierno envió al Senado otros 33 pliegos de jueces, defensores y fiscales de Capital Federal y algunos del interior , entre los cuales figuran representantes para la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la prórroga del mandato del juez Víctor Pesino , que rechazó la cautelar de la CGT sobre la reforma laboral.

Interna En Casa Rosada contradicen a Bullrich: sostienen que el paquete de reforma electoral no se abrirá

La nueva tanda de magistrados girada al Senado no cumple todas las expectativas de los senadores dialoguistas que aguardan que lleguen otros 36 pliegos con otros postulantes a juzgados del interior del país.

Ahora los 22 postulantes a la justicia enviados hace días, los 33 que llegaron hoy al Senado y aquellos que se envíen en los próximos días podrán tener estado parlamentario en la sesión de este jueves, y así comenzar el proceso para su aprobación.

LISTA DE POSTULANTES

Uno de los postulantes a un nuevo nombramiento por cinco años corresponde a Victor Pesino, para que se mantengan como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII, dado que debía jubilarse al cumplir en junio 75 años.

Pesino junto a la camarista María Dora González dejaron en suspenso el fallo del juez Horacio Ojeda que dictó una cautelar a favor de la CGT para suspender 81 articulos la reforma laboral.

Otra postulación es la Juan Rodríguez Ponte, quien hoy esta a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), como como juez de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora.

También se postulan para diferentes salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal a Fernando Manauta, Diego Tula, y Claudio Loguarro.

Otra prorroga que se pide es la del Juez Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo.

Desde marzo el Gobierno ya giró 132 pliegos mas la prórroga del mandato de Carlos Mahiques, hijo del ministro de Justicia Juan Bautista Mahíques, que es el único que tiene dictamen favorable para permanecer cinco años en la Cámara de Casación Penal.

Hasta ahora se hicieron tres audiencias donde rindieron examen 47 candidatos y otros 30 lo harán entre este miércoles y jueves, pero ninguno tiene despacho porque los dialoguistas reclaman candidatos del interior, ya que en la última tanda 17 son de Capital Federal, 2 de Provincia de Buenos Aires, 14 de las Tucumán, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Salta y Misiones.