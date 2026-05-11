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Robo callejero

Una adolescente fue atacada a cuchillazos por dos ladrones en una parada de Rawson

La chica aguardaba el colectivo cuando fue sorprendida por los dos delincuentes. Ella se resistió y la hirieron, pero no le robaron.

Por Walter Vilca
Imagen ilustrativa

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Dos ladrones sorprendieron a una adolescente en una parada de ómnibus de Rawson para asaltarla y la hirieron a cuchillazos. Sucedió este lunes por la mañana. La chica se resistió y no quiso entregar su celular. Fue entonces que uno de los delincuentes la lastimó.

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La víctima fue una adolescente de 17 años que, a las 7.30 de este lunes, esperaba el colectivo en la esquina de las calles Devoto y Quilpatay, en Rawson, revelaron fuentes policiales. También señalaron que la jovencita sufrió cortes, todos superficiales, en los brazos, en el costado derecho del abdomen, en los labios y en su mano derecha.

La que llamó a la Policía y realizó la denuncia fue su madre, de apellido Moncunil, quien contó que su hija estaba aguardando el colectivo cuando fue sorprendida por dos delincuentes, aseguraron las fuentes. Según la denuncia radicada en la Subcomisaría Ansilta, los sospechosos intentaron arrebatarle el celular y uno de ellos le exhibió un cuchillo para intimidarla.

Fuentes policiales señalaron que la adolescente se resistió al robo y comenzó un forcejeo con los atacantes. En medio de esa situación, uno de los ladrones le lanzó distintos puntazos en diferentes partes del cuerpo. Pese a la violencia del ataque, los delincuentes no lograron concretar el robo y escaparon del lugar.

Minutos después arribó personal de Emergencias 107, que asistió a la joven en la misma parada de colectivos. Si bien no fue necesario su traslado en ambulancia, los médicos constataron que la herida en la mano derecha requería sutura, por lo que posteriormente su madre decidió llevarla al hospital para una mejor atención, contaron en la Policía. En el hecho intervinieron efectivos de la Subcomisaría Ansilta, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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