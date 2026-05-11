Video: terminó en el piso tras ser víctima de un robo en un populoso barrio de Capital

Una violenta escena de inseguridad quedó registrada por una cámara de seguridad en el interior del Barrio Del Carmen, en Capital, donde una mujer fue sorprendida por un delincuente que le arrebató la mochila y la hizo caer al suelo. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 20 horas y el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Exclusivo Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Este viernes Tensión en la Facultad de Exactas: intentó robar una bicicleta y fue retenido hasta la llegada de la Policía

Según muestran las imágenes, la víctima caminaba por una esquina del barrio cuando una motocicleta se acercó hasta el lugar. En cuestión de segundos, el acompañante descendió rápidamente del rodado, mientras el conductor continuó avanzando unos metros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2053877072578142663&partner=&hide_thread=false Terminó en el piso tras ser víctima de un robo en un populoso barrio de Capital



Video gentileza: Los Cazadores de Noticias pic.twitter.com/6yRvQtxwiS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 11, 2026

Fue entonces cuando el ladrón atacó a la mujer para quitarle la mochila. En medio del forcejeo, la víctima terminó cayendo al piso, mientras el delincuente escapó corriendo con sus pertenencias. Todo ocurrió en apenas unos segundos.

La secuencia generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes al advertir lo sucedido salieron de sus casas para ver qué había ocurrido, tal como quedó registrado en la grabación.

Hasta el momento no trascendió la identidad del autor del robo ni del motociclista que lo acompañaba. Tampoco se conoció oficialmente si la damnificada radicó la denuncia correspondiente ante la Policía.