Un video cargado de emoción y sentimiento verdinegro comenzó a circular durante los últimos días en TikTok y rápidamente conquistó a los hinchas de San Martín. La protagonista fue una joven usuaria identificada como “catitamfriias”, quien mostró la sorpresa que preparó para su novio Santiago en su cumpleaños: una camiseta del club entregada nada menos que por Nazareno Fúnez, uno de los futbolistas más queridos por los simpatizantes sanjuaninos.

Video ¡Santo festejo! Se recibió de licenciado y lo celebró con bombos, trompetas y cantitos de cancha

La escena no tardó en multiplicarse en redes sociales. En el video se ve la reacción de Santiago al recibir el regalo y descubrir que la camiseta había sido obsequiada por el delantero que dejó una huella imborrable en el ascenso de 2024. La emoción del joven, entre nervios, sonrisas y sorpresa, fue uno de los aspectos que más comentarios generó entre los usuarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051383046071320871&partner=&hide_thread=false El regalo que Nazareno Fúnez le hizo a un fanático de San Martín y se volvió viral



Video gentileza: TikTok catitamfriias pic.twitter.com/LNFMgb3hmM — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 4, 2026

Junto a las imágenes, la joven escribió un mensaje dedicado a su pareja que terminó potenciando aún más el alcance de la publicación. “Es la persona más buena, bonita y bella que conozco, y hacerlo feliz es lo más lindo del mundo”, expresó. También destacó lo especial que fue verlo “feliz y agradecido” por un gesto que, para muchos hinchas, significa muchísimo más que una simple camiseta.

El detalle tuvo un valor especial porque Fúnez se convirtió en uno de los nombres más recordados del reciente ascenso de San Martín. El delantero fue el goleador del equipo en la campaña 2024 y quedó marcado en la memoria verdinegra por convertir uno de los goles en la final del Reducido, cuando el conjunto sanjuanino derrotó 2-0 a Gimnasia de Mendoza en Córdoba.

La publicación tuvo una fuerte repercusión. Superó los 3 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios de hinchas que celebraron el gesto, tanto de la joven como del futbolista verdinegro.