Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.

La escena parece salida de un documental de naturaleza, una postal digna de National Geographic en pleno paisaje sanjuanino. Sin embargo, ocurrió a la vera de una transittada ruta sanjuanina, donde un puma se alimentaba de un caballo muerto mientras el silencio del campo envolvía la situación. Solo cuando advirtió la cercanía de personas y vehículos, el felino interrumpió su comida y se internó rápidamente en el monte, perdiéndose en la inmensidad del terreno.

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El episodio, tan impactante como poco habitual, sorprendió a quienes transitaban por el este provincial durante el fin de semana. En plena Ruta 510, al sur de la localidad de Chucuma, en el departamento Valle Fértil, el animal fue filmado mientras se alimentaba del cuerpo sin vida del equino, a escasos metros del asfalto.

La escena, que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y en redes sociales, tuvo su origen en un accidente previo: el caballo había sido atropellado por un automovilista, lo que le provocó la muerte en el acto. Horas más tarde, el puma aprovechó la disponibilidad de alimento, se acercó al lugar y comenzó a alimentarse con total calma.

Fueron otros conductores que pasaban por la zona quienes, sorprendidos por la inusual postal, decidieron registrar el momento con sus teléfonos celulares. En las imágenes se puede observar al felino en actitud tranquila, ajeno al tránsito ocasional que continuaba circulando por la ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051250355992777168&partner=&hide_thread=false Una escena impactante se vivió en Valle Fértil: un puma fue filmado mientras se alimentaba de un caballo muerto al costado de la Ruta 510, cerca de Chucuma. El animal, que aprovechó un equino previamente atropellado, se mostró tranquilo hasta que advirtió la presencia de personas… pic.twitter.com/EGaWXvg551 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 4, 2026

El hecho generó inquietud entre los habitantes de la zona, aunque especialistas y autoridades recuerdan que este tipo de comportamientos no es extraño. La presencia de pumas en áreas cercanas a zonas habitadas suele estar asociada a la búsqueda de alimento o agua, especialmente en contextos donde su hábitat natural se ve modificado.

Cabe recordar que, desde organismos provinciales insisten en la importancia de no intervenir ni intentar acercarse a estos animales. Si bien suelen evitar el contacto con humanos, pueden reaccionar de manera defensiva si se sienten amenazados.

Recomendaciones ante avistamientos de pumas

Para resguardar tanto a la población como a la fauna silvestre, la Policía Rural emitió una serie de recomendaciones básicas:

Mantener distancia y no intentar ahuyentar al animal.

Evitar cualquier tipo de contacto o provocación.

Dar aviso inmediato a las autoridades.

En caso de detectar la presencia de un felino, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de contacto:

Policía Rural: 2645-209133

Emergencias: 911

FUENTE: Info Valle Fértil