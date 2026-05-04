lunes 4 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

El hecho se dio en la localidad de Chucuma, Valle Fértil, sobre la Ruta 510. El momento fue registrado por personas que circulaban por la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.

La escena parece salida de un documental de naturaleza, una postal digna de National Geographic en pleno paisaje sanjuanino. Sin embargo, ocurrió a la vera de una transittada ruta sanjuanina, donde un puma se alimentaba de un caballo muerto mientras el silencio del campo envolvía la situación. Solo cuando advirtió la cercanía de personas y vehículos, el felino interrumpió su comida y se internó rápidamente en el monte, perdiéndose en la inmensidad del terreno.

Lee además
Las nuevas luminarias inauguradas en Ullum, camino al Dique Punta Negra.
Obras

Instalaron luminarias LED en una zona clave del camino que lleva al Dique Punta Negra
Capital festejó con sus vecinos y mascotas.
Capital

Las postales más tiernas que dejó el festejo del Día del Animal en Plaza Italia

El episodio, tan impactante como poco habitual, sorprendió a quienes transitaban por el este provincial durante el fin de semana. En plena Ruta 510, al sur de la localidad de Chucuma, en el departamento Valle Fértil, el animal fue filmado mientras se alimentaba del cuerpo sin vida del equino, a escasos metros del asfalto.

La escena, que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y en redes sociales, tuvo su origen en un accidente previo: el caballo había sido atropellado por un automovilista, lo que le provocó la muerte en el acto. Horas más tarde, el puma aprovechó la disponibilidad de alimento, se acercó al lugar y comenzó a alimentarse con total calma.

Fueron otros conductores que pasaban por la zona quienes, sorprendidos por la inusual postal, decidieron registrar el momento con sus teléfonos celulares. En las imágenes se puede observar al felino en actitud tranquila, ajeno al tránsito ocasional que continuaba circulando por la ruta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051250355992777168&partner=&hide_thread=false

El hecho generó inquietud entre los habitantes de la zona, aunque especialistas y autoridades recuerdan que este tipo de comportamientos no es extraño. La presencia de pumas en áreas cercanas a zonas habitadas suele estar asociada a la búsqueda de alimento o agua, especialmente en contextos donde su hábitat natural se ve modificado.

Cabe recordar que, desde organismos provinciales insisten en la importancia de no intervenir ni intentar acercarse a estos animales. Si bien suelen evitar el contacto con humanos, pueden reaccionar de manera defensiva si se sienten amenazados.

Recomendaciones ante avistamientos de pumas

Para resguardar tanto a la población como a la fauna silvestre, la Policía Rural emitió una serie de recomendaciones básicas:

  • Mantener distancia y no intentar ahuyentar al animal.
  • Evitar cualquier tipo de contacto o provocación.
  • Dar aviso inmediato a las autoridades.

En caso de detectar la presencia de un felino, se encuentran habilitadas las siguientes líneas de contacto:

  • Policía Rural: 2645-209133
  • Emergencias: 911

FUENTE: Info Valle Fértil

Temas
Seguí leyendo

El Parque Faunístico volvió a tener agua potable después de 30 años

Rivadavia tiene la tercera parada de colectivos climatizada: mirá dónde está

9 de Julio abrió sesiones con anuncios de obras, salud y empleo en medio de la crisis

El hilo que une la montaña con el tiempo: las tejedoras de Iglesia y el arte de abrigar la historia minera

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro
Irresponsabilidad

Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

Un joven albañil despechado, un amarre que no funcionó y el asesinato de una espiritista en Trinidad
Historias del Crimen

Un joven albañil despechado, un "amarre" que no funcionó y el asesinato de una espiritista en Trinidad

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León
Sentido de pertenencia

De la tribuna al sillón grande de Trinidad: quién es el ex jugador campeón que agarró la presidencia del León

El Barrio Las Pampas, en Pocito, destinado a 788 familias, construido y entregado durante la gestión uñaquista. 
La mirada de la gente

Ocho de cada 10 sanjuaninos están de acuerdo con que el IPV deje de hacer barrios gigantes: los motivos

Te Puede Interesar

Esquina de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, Capital. Imagen Google Maps
Triste noticia

Falleció un motociclista que protagonizó un choque hace más de dos semanas en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto San Juan Antiguo, como se ve la iglesia desde la calle.
Movida patrimonial

Santas razones para no demoler la historia: la cruzada por las ruinas de la Iglesia de Trinidad

La particular escena de un puma comiendo un caballo a la vera de una ruta en Valle Fértil. Foto: Captura video Info Valle Fértil.
Naturaleza pura

Filmaron a un puma comiendo un caballo en una ruta sanjuanina

La jaula que intentó robar el sujeto de 31 años, que casi es linchado por vecinos de Rawson y terminó detenido.
En Rawson

Quiso robar una jaula con un pájaro y un inodoro, y la Policía lo salvó de que lo lincharan los vecinos

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces
Opinión

Perdón Carlos Héctor Velázquez, el jubilado sanjuanino abandonado dos veces