Falleció un motociclista que protagonizó un choque hace más de dos semanas en Capital

El pasado 15 de abril, alrededor de las 12:30, dos motos protagonizaron una violenta colisión en la esquina de Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. Producto del impacto, un hombre de 62 años terminó malherido e internado en el Hospital Rawson.

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Tras días de esfuerzo médico y de lucha por parte del damnificado, se dio a conocer que perdió la vida este 3 de mayo, alrededor de las 20 horas. La víctima fue identificada como Ricardo Valdez (62), oriundo de Rawson.

Se desconoce la mecánica del hecho, pero desde la Policía confirmaron que el suceso fue entre dos motos. Una de ellas, una Yamaha 150cc, era conducida por Valdez; la otra, una Motomel 150cc, circulaba al mando de Samuel Olivares, de 28 años.

En la esquina de Libertador y Paula Albarracín se produjo el encuentro y, aparentemente, el hombre cayó contra el asfalto y se golpeó muy fuerte en la cabeza, quedando inconsciente. Dijeron que sí llevaba casco.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. El cuerpo de Valdez fue trasladado a la Morgue Judicial para confirmar la causa de su deceso.