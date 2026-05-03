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Inseguridad

Detuvieron a un hombre que intentaba llevarse un tractor y kilos de ajo de una finca en Pocito

El propietario sorprendió al sujeto dentro de un galpón sobre calle Joaquín Uñac durante la madrugada de este sábado. Personal policial de distintas unidades operativas intervino en el lugar y el aprehendido quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tractor

Un hombre de 50 años fue detenido en el interior de una propiedad rural ubicada en calle Joaquín Uñac, entre Callejón Roger Balet y Calle 12, en el departamento Pocito. El procedimiento se originó tras un alerta emitido por Trueno Halcón que movilizó a efectivos de las Unidades Operativas La Rinconada, Cruce de los Andes y Quinto Cuartel hacia el lugar del hecho.

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Según fuentes policiales, al arribar al predio, efectivos entrevistaron al propietario de la finca, un hombre de 63 años, quien manifestó haber encontrado al sospechoso dentro de un galpón. Según el reporte oficial, el individuo identificado como Frías, con domicilio en el Barrio Don José, fue hallado con un tractor y una cantidad aproximada de 5 kilos de ajo que pertenecían al dueño del establecimiento.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal e integrante de la Unidad de Abordaje Territorial, quien realizó las entrevistas correspondientes al damnificado. Tras consultar con el fiscal de turno, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando el detenido vinculado a una causa bajo la jurisdicción de la Comisaría 7ª mientras se completan las diligencias judiciales de rigor.

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