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Una empresa sanjuanina se quedó con la construcción de una ruta clave de Mendoza

Se trata de la empresa Ivica y Dumanzic. La misma ganó unos de los tres tramos de la licitación del Acceso Sur. La fecha estimada de cuándo empezaría la construcción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen MDZ

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En un paso estratégico para la infraestructura regional, la empresa sanjuanina Ivica y Dumandzic se alzó con la adjudicación de uno de los tramos clave para la remodelación del Acceso Sur (Ruta 40) en la provincia de Mendoza. La firma, que compitió en una licitación de alto perfil, integró una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a la constructora Da Fré para quedarse con la segunda sección de esta ambiciosa obra vial.

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El proyecto integral, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los 88.000 millones de pesos (aproximadamente 60 millones de dólares), busca descomprimir uno de los nodos logísticos más saturados del oeste argentino, conectando de manera más eficiente el Gran Mendoza con el tránsito internacional hacia Chile.

La obra fue dividida en dos grandes secciones para agilizar los tiempos de ejecución. La empresa sanjuanina y su socia mendocina se impusieron ante otros 10 grupos empresarios para el Tramo 2, que se extiende desde la calle Azcuénaga hasta la intersección con la Ruta 7 y la Variante Palmira-Agrelo.

La oferta presentada por la UTE liderada por Ivica y Dumandzic fue de $19.014 millones, una cifra significativamente competitiva que se ubicó un 28,8% por debajo del presupuesto oficial. Este tramo contempla la reconstrucción integral de la calzada, seriamente deteriorada por el intenso tránsito pesado, en una extensión de 8 kilómetros con un plazo de ejecución de 12 meses.

Por su parte, el Tramo 1 (de calle Paso a Azcuénaga), considerado el más complejo por incluir la construcción de una tercera trocha y tres nuevos puentes, fue adjudicado a la empresa Ceosa por un monto de $44.998 millones.

Fecha de inicio y el desafío del tránsito

Según confirmó la subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Baduí, si bien el Consejo de Obra Pública ya definió la preadjudicación, el inicio de los movimientos de suelo depende del visto bueno final de Vialidad Nacional. "Estimamos que será en la segunda parte del año (2026) cuando empezaremos a ver movimientos en la Ruta 40", señaló la funcionaria en una nota para MDZ.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, advirtió que la obra será "difícil y traumática" para los miles de conductores que transitan diariamente por la zona. Para mitigar el impacto, el municipio ya ha finalizado el 95% de las obras en las calles colectoras, que serán fundamentales para los desvíos del transporte una vez que las máquinas comiencen a trabajar.

La participación de Ivica y Dumandzic reafirma el peso de las constructoras sanjuaninas en el mercado nacional. La obra no solo representa un hito técnico por la ampliación de calzadas y el levantamiento de puentes en calles como Malabia, Castro Barros y Zapiola, sino que además introduce un modelo de gestión moderno, ya que se prevé que la ruta cuente con sistema de peajes para su mantenimiento futuro.

Con esta adjudicación, San Juan exporta capacidad técnica a la provincia vecina en una obra que promete cambiar la cara del transporte de carga y el turismo en el Corredor Bioceánico.

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