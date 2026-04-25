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Desarrollo industrial

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

El Gerente General de Adium Argentina confirmó que la obra civil en la planta de Pocito está próxima a terminar y que la prioridad de contratación será para los trabajadores locales.

Por Miriam Walter
La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.

La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.

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"Vamos a incorporar, desde que inauguremos a lo largo del primer año, entre 150 y 180 personas más que se suman a las casi 900 que ya tenemos en la planta", anunció Claudio Beramendi, Gerente General de Adium Argentina, al confirmar el impacto social que tendrá la imponente obra de ampliación que la firma farmacéutica ejecuta actualmente en su sede de Pocito, ubicada sobre Ruta 40, cerquita del Estadio del Bicentenario.

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El proyecto, según explicó a TIEMPO DE SAN JUAN, consiste en la adición de aproximadamente 3.000 metros cuadrados a los 17.000 ya existentes, lo que representa un crecimiento de superficie cercano al 20%. Sin embargo, la verdadera revolución ocurre en el interior de la planta, donde la instalación de nueva tecnología permitirá un salto en la capacidad productiva de más del 60%.

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Según detalló Beramendi, esta inversión en la provincia, que oscila entre los 62 y 63 millones de dólares, tiene como objetivo principal potenciar las exportaciones, estimando alcanzar el envío de más de 80 millones de unidades al mercado regional.

Actualmente, la construcción presenta un avance del 70% y se espera que la inauguración oficial ocurra en diciembre de este año. Durante los últimos ocho meses, el proceso de obra ya ha motorizado la economía local al emplear de manera indirecta a más de 200 personas pertenecientes a empresas terceristas de la provincia. Esta ampliación no es menor, ya que la sede de San Juan es considerada la planta más importante de todo el grupo internacional y funciona como una unidad modelo para el resto de sus operaciones.

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Adium, anteriormente identificada bajo el nombre comercial de Laboratorios Raffo, es hoy la compañía que opera la planta de producción de medicamentos más grande de Argentina. Su especialización en la manufactura de comprimidos, cápsulas y productos oncológicos de alta complejidad la sitúa como un motor fundamental para el desarrollo de la salud y la industria en San Juan. Con esta nueva obra, la empresa reafirma su intención de que el 70% de lo producido en suelo sanjuanino sea destinado a abastecer a toda Latinoamérica.

Cómo tomarán a los trabajadores

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En cuanto al proceso de selección, Beramendi dijo que la prioridad absoluta es la contratación de personal sanjuanino, recurriendo a otras provincias únicamente para posiciones de extrema especificidad que no tengan oferta local.

El perfil buscado está orientado a personas con capacidades técnicas capaces de operar maquinaria de última generación, aunque la empresa garantiza la formación específica necesaria para el puesto. Las vacantes contemplan tanto a operarios para el área de manufactura y producción como a nuevos integrantes para el sector administrativo, sin distinción de género y con una edad promedio que suele rondar los 40 años, siempre que sean mayores de 18.

Además de la estabilidad salarial que rige el convenio, Beramendi subrayó que los beneficios incluyen transporte diario para los trabajadores y refrigerio, además de la posibilidad de crecimiento profesional dentro de una organización que cuenta con programas formativos gratuitos como la Escuela Adium.

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