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Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Cuatro directivos de la compañía se reunieron con dos ministros y con jerárquicos de Vicuña, Los Azules y Glencore. La firma de Paolo Rocca primero abrirá oficinas, pero ya está viendo predios para ubicar su planta.

Por Natalia Caballero
techint

Se selló la llegada de Techint a San Juan. Se supo que cuatro directivos de la mega empresa, del conocido dirigente Paolo Rocca, se instalará en la provincia. Primero abrirá oficinas y luego, una planta para la que están buscando terreno. Hubo reuniones con dos ministros y con jerárquicos de Vicuña, Los Azules y Glencore. El desarrollo minero fue el gancho que sedujo a la compañía para tomar la decisión.

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Techint es una de las empresas más grandes del país, conocida principalmente por sus obras de construcción, por su labor en el sector energético y por haber participado en gran parte de los proyectos mineros del país. Incluso, en los últimos años construyó en Chile el 50% de las plantas desalinizadoras (una de las demandas de Vicuña).

En representación de Techint, estuvieron en San Juan Ricardo Juan, director de minería de la firma; Patricio Prandi, gerente de desarrollo de negocios de minería; Santiago Hardoy, gerente de relaciones institucionales del grupo y Fernando Zabaleta, director de control de la dirección institucional de la compañía.

Los cuatro directivos presentaron ante los gerentes de Vicuña, Los Azules y Glencore, sus antecedentes en el rubro, tanto en Argentina como en otros países del mundo. El encuentro oficial fue con los ministros de la Producción y de Minería, Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea. En una primera instancia, los puestos laborales estarán relacionados con actividades más ligadas a lo administrativo, pero comunicaron que ya vieron varios terrenos para instalar una planta en la provincia. Solo falta elegir cuál.

La multinacional tiene 89.000 empleados en el mundo, 20.000 en el país. Casi todas las plantas de la empresa en Argentina están ubicadas en la provincia de Buenos Aires, excepto una en Neuquén -por su labor en Vaca Muerta-. San Juan sería la tercera provincia del país con una sede de la compañía en su territorio.

Paolo Rocca, dueño de la empresa, quedó en el ojo de la tormenta por haber sido apuntado por el propio presidente Javier Milei. El eje del conflicto fue la licitación para las tuberías del gasoducto Río Negro: la compulsa la ganó una firma de La India, que había presentado un presupuesto más barato. Rocca ofreció bajar los números después de perder, pero la maniobra no convenció y hasta fue acusado de desestabilizar al gobierno en el mercado cambiario. Recientemente, se supo que Rocca se reunió con el ex presidente Mauricio Macri.

En San Juan, Techint tiene varias obras emblemáticas en su carpeta de presentación: los diques Punta Negra y Caracoles (en UTE con Panedile, de Hugo Dragonetti), el camino del perilago (también asociados con Panedile) y trabajos de reconstrucción en la Ruta 40. En minería también hizo lo propio, fue dos veces contratada por Barrick: para ampliar la planta trituradora de Veladero -en consorcio con Fluor- e hizo trabajos para el proyecto binacional Pascua-Lama.

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