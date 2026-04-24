Golpe contra banda narco: allanan tres domicilios y secuestran drogas en Rawson, Capital y Rivadavia

Personal de Gendarmería Nacional protagonizó un despliegue importante en tres domicilios de la provincia y, como consecuencia, se secuestraron drogas en cada lugar. Según informaron fuentes allegadas, los operativos se realizaron en simultáneo en Capital , Rawson y Rivadavia .

El hecho se registró en horas de la mañana de este viernes, luego de una extensa investigación de la Fuerza de Seguridad que logró desarticular a una banda narco e imputar a sus integrantes. Si bien no trascendieron las identidades de los involucrados, las fuentes señalaron que todos quedaron vinculados a una mega causa que cursa en la Justicia Federal.

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Uno de los procedimiento tuvo lugar en la Villa Estornell, al igual que en la Villa del Carril, donde se incautaron sustancias prohibidas. elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las mismas, y otros materiales de interés para el avance de la investigación, como podrían ser teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre otros.

Pese a que el movimiento que alertó a los vecinos de las viviendas allanadas, lo que propició que la investigación trascendiera, todo se maneja con total hermetismo y, por ello, se desconoce si hubo personas detenidas en los procedimientos mencionados. Lo que sí se conoció es que la instrucción avanzó a paso firme, por lo que se esperan directivas del Juzgado Federal que interviene.