El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

Este viernes se lleva a cabo la audiencia de formalización por la causa millonaria de estafa que habría generado un perjuicio cercano a los 200 millones de pesos. Tras casi dos horas de audiencia, el principal sospechoso - Ángel Emanuel Acosta - quedó imputado, la jueza también le dictó la prisión preventiva por 3 meses y le inhibió los bienes.

El gran fraude La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Acosta, que era asesor comercial de AXIÓN y que fue detenido días atrás tras un allanamiento en Santa Lucía, fue señalado como el presunto autor de una maniobra fraudulenta que tiene como damnificados a la firma MAXFA S.A., representante de la estación AXION Energy en 9 de Julio, dos empresas de transporte y otros dos denunciantes.

image Ángel Emanuel Acosta

Acosta estuvo presente en la audiencia y fue asistido por los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre, mientras que la causa está impulsada por el fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafas y se encuentra bajo la órbita de la jueza de Garantías. Gloria Verónica Chicón.

image Los defensores, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragore

Según la investigación, el acusado se desempeñaba como cobrador y asesor comercial de la estación de servicio, rol que le habría permitido manejar importantes sumas de dinero. En ese contexto, la Justicia sospecha que habría concretado maniobras irregulares desde julio de 2025, hasta marzo de 2026.

image Fiscal Eduardo Gallastrgui y abogadas querellantes

El caso salió a la luz luego de que un empresario del transporte fuera notificado por una deuda millonaria que, según afirmó, ya había sido saldada. A partir de allí, una auditoría interna detectó inconsistencias en los pagos, cheques no rendidos y un posible sistema de “pagos cruzados” que generó un fuerte desorden financiero.

La estafa no fue un robo de un solo día, sino una maniobra sostenida en el tiempo que consistía en manipulación de la recaudación; Acosta era el responsable de retirar el dinero en efectivo de las ventas diarias para depositarlo en las cuentas de la empresa. Además, el asesor comercial no depositaba el total del dinero recaudado. Para cubrir los baches financieros inmediatos y que la empresa no notara el faltante, utilizaba el dinero de las ventas del día siguiente para cubrir los depósitos pendientes del día anterior, creando una "bola de nieve" o bicicleta financiera.

Con las primeras pruebas, para el MPF Acosta engañaba a los dueños, presentaba comprobantes de depósito o registros contables que no coincidían con la realidad de las cuentas bancarias de la firma.

La cifra del perjuicio se estimó inicialmente en unos $200 millones de pesos, aunque algunas pericias sugieren que el monto podría seguir aumentando a medida que se revisan meses anteriores.