viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Barrio UTA I

Dos menores quedan grabados robando herramientas de un auto de Rawson

Personal de la Motorizada N°2 los atrapó; cuando comenzaron a tomar las pruebas, se dieron cuenta que estos sujetos estuvieron merodeando la zona y verificando que no haya personas en los departamentos aledaños. ¿Era otro su objetivo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-23 at 22.48.56

Un hecho de inseguridad ocurrió en el Barrio UTA I en Rawson durante la tarde de este viernes. Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron aprehendidos tras una persecución policial luego de ser sorprendidos sustrayendo diversos elementos del interior de un vehículo estacionado.

Lee además
detuvieron a dos jovenes por balear la casa de un vecino en rawson
Procedimiento

Detuvieron a dos jóvenes por balear la casa de un vecino en Rawson
el cantante sanjuanino juan cruz rufino admitio haber golpeado a su expareja y fue condenado
Juicio abreviado

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino admitió haber golpeado a su expareja y fue condenado

Alrededor de las 19:00 horas, por calle Dr. Ortega se vio interrumpida cuando los sospechosos violentaron un automóvil propiedad de una joven de 33 años. Tras el alerta inmediata, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo inició la persecución de los sujetos, quienes vestían camisetas de Boca y otra roja y blanca a rayas.

El operativo culminó en el interior del Barrio La Estación (Manzana 19), donde efectivos de la Unidad Motorizada N°2, específicamente el cabo primero Mario Castro y el cabo Jonatan Aguirre, interceptaron a los malvivientes. El procedimiento debió ser trasladado debido a la hostilidad de los vecinos de la zona, quienes atacaron a los uniformados con objetos contundentes para intentar evitar la detención.

Al momento de la aprehensión, la policía logró secuestrar herramientas y equipos que habían sido denunciados por la damnificada: 1 gato hidráulico, 1 llave cruz y 01 llave en forma de "X", 1 llave inglesa, 2 parlantes marca Sumishi y 1 remachadora.

Según fuentes policiales, registros fílmicos y testimonios indicaron que, previo al ataque al vehículo, ambos menores estuvieron merodeando los departamentos del Monoblock 1. Los jóvenes habrían estado "marcando" la zona y verificando la ausencia de moradores, lo que levanta la sospecha de que el robo al auto pudo ser solo el inicio de una seguidilla de robos.

La causa fue caratulada como tentativa de robo e interviene el Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, Por decisión del juez, los menores fueron entregados a sus padres.

Temas
Seguí leyendo

Cayó el tirador de Chimbas y Rivadavia: atacó viviendas a balazos y terminó detenido

Interceptan a cuatro cazadores furtivos con cinco galgos en una finca sanjuanina

Ni dinero ni artefactos: una banda de ladrones robó 6 chanchos de una finca de San Martín

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Grave denuncia en Sarmiento: Investigan el abuso de una paciente en el Hospital Ventura Lloveras

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Allanamientos en Caucete: frenan la captura ilegal de aves y secuestran decenas de jaulas

Prestamista al que golpearon de un ladrillazo en Chimbas: el agresor seguirá preso a pesar de la insistencia de la defensa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

Cayó tras una fuga a toda velocidad: llevaba marihuana y manejaba un auto con pedido de captura
En Capital

Cayó tras una fuga a toda velocidad: llevaba marihuana y manejaba un auto con pedido de captura

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

El sueldo de los empleados públicos promedio en San Juan alcanzó en marzo los $1,69 millones y, según el informe, recuperó poder de compra frente a la inflación.
Informe de Fundeg

Para una consultora local, los sueldos de los empleados públicos superan la inflación en San Juan

Te Puede Interesar

Juez Federal Leopoldo Rago Gallo.
No quiere jubilarse

Uno de los jueces más influyentes de San Juan busca el aval de Milei para seguir en su cargo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino admitió haber golpeado a su expareja y fue condenado
Juicio abreviado

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino admitió haber golpeado a su expareja y fue condenado

Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Malvinas
Según un informe filtrado por Reuters

Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Malvinas

Una sanjuanina necesita una cirugía de columna urgente y lanzan una campaña solidaria para ayudarla
Pedido a la comunidad

Una sanjuanina necesita una cirugía de columna urgente y lanzan una campaña solidaria para ayudarla

Detuvieron a dos jóvenes por balear la casa de un vecino en Rawson
Procedimiento

Detuvieron a dos jóvenes por balear la casa de un vecino en Rawson