Dos menores quedan grabados robando herramientas de un auto de Rawson

Un hecho de inseguridad ocurrió en el Barrio UTA I en Rawson durante la tarde de este viernes. Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron aprehendidos tras una persecución policial luego de ser sorprendidos sustrayendo diversos elementos del interior de un vehículo estacionado.

Alrededor de las 19:00 horas , por calle Dr. Ortega se vio interrumpida cuando los sospechosos violentaron un automóvil propiedad de una joven de 33 años. Tras el alerta inmediata, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo inició la persecución de los sujetos, quienes vestían camisetas de Boca y otra roja y blanca a rayas.

El operativo culminó en el interior del Barrio La Estación (Manzana 19), donde efectivos de la Unidad Motorizada N°2, específicamente el cabo primero Mario Castro y el cabo Jonatan Aguirre, interceptaron a los malvivientes. El procedimiento debió ser trasladado debido a la hostilidad de los vecinos de la zona, quienes atacaron a los uniformados con objetos contundentes para intentar evitar la detención.

Al momento de la aprehensión, la policía logró secuestrar herramientas y equipos que habían sido denunciados por la damnificada: 1 gato hidráulico, 1 llave cruz y 01 llave en forma de "X", 1 llave inglesa, 2 parlantes marca Sumishi y 1 remachadora.

Según fuentes policiales, registros fílmicos y testimonios indicaron que, previo al ataque al vehículo, ambos menores estuvieron merodeando los departamentos del Monoblock 1. Los jóvenes habrían estado "marcando" la zona y verificando la ausencia de moradores, lo que levanta la sospecha de que el robo al auto pudo ser solo el inicio de una seguidilla de robos.

La causa fue caratulada como tentativa de robo e interviene el Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, Por decisión del juez, los menores fueron entregados a sus padres.