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Informe de Fundeg

Para una consultora local, los sueldos de los empleados públicos superan la inflación en San Juan

El relevamiento indica que los sueldos estatales quedaron por encima de la inflación, aunque con diferencias según cómo se mida.

Por Elizabeth Pérez
El sueldo de los empleados públicos promedio en San Juan alcanzó en marzo los $1,69 millones y, según el informe, recuperó poder de compra frente a la inflación.

El sueldo de los empleados públicos promedio en San Juan alcanzó en marzo los $1,69 millones y, según el informe, recuperó poder de compra frente a la inflación.

Un informe de la Fundación para el Desarrollo Global sostiene que los sueldos de los empleados públicos provinciales en San Juan lograron recuperar poder adquisitivo en el último año y se ubican por encima de la inflación, aunque con diferencias según el índice utilizado para la comparación.

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El estudio, dirigido por el economista Eduardo Coria Lahoz, indica que el salario bruto promedio de la administración pública provincial alcanzó en marzo de 2026 los $1.698.846, tras registrar un incremento del 5% respecto de febrero.

Con ese dato estableció que, en términos interanuales, el salario nominal acumuló una suba del 38,7% mientras la inflación medida por el INDEC en el mismo periodo llegó al 32,6%, y la de San Juan fue del 34,5%.

Al contrastar esa evolución con los distintos indicadores de precios, el informe concluye que hubo una mejora real del poder de compra.

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Comparación con la inflación

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Fundeg comparó la mejora salarial de los estatales sanjuaninos con la evolución tanto del INDEC como su propio índice inflacionario para San Juan.

Si se toma como referencia la inflación oficial medida por el INDEC, que en los últimos 12 meses se ubicó en torno al 32,6%, el salario actual se encuentra un 4,4% por encima del nivel de hace un año.

En cambio, si se considera la estimación de inflación provincial elaborada por la propia fundación en el mismo periodo –fue del 34,5%-, la mejora real se reduce al 3,1%.

Comparación con la canasta alimentaria

El resultado más favorable aparece cuando se compara con la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) que mide Fundeg, indicador que refleja el costo de vida de los hogares de ingresos medios y bajos. En ese caso, el salario promedio se ubicaría un 7,7% por encima del poder adquisitivo que tenía doce meses atrás.

De esta manera, el informe concluye que, más allá de la desaceleración inflacionaria y las diferencias metodológicas, los ingresos del sector público provincial lograron recomponerse en términos reales durante el último año.

Una realidad que cambiará

No obstante, hay que tener en cuenta que este análisis es una “radiografía” correspondiente a marzo y que el escenario seguirá modificándose en los próximos meses. Por un lado, porque luego de las paritarias celebradas en la provincia ya están en marcha los aumentos salariales escalonados otorgados por el Gobierno provincial, con impacto previsto para abril, mayo y hasta junio inclusive.

Por otro, porque también se esperan variaciones en la inflación tanto a nivel nacional como en San Juan.

En ese contexto, la evolución del poder adquisitivo de los empleados públicos continuará dependiendo de la dinámica entre paritarias y precios, en un escenario todavía en ajuste. Pero para esta consultora privada, los estatales sanjuaninos van corriendo con ventaja frente a la inflación.

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