Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Un hecho trágico tuvo lugar este miércoles por la siesta en Santa Lucía , en el límite con Chimbas, donde el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en el interior de un canal, lo que derivó en un despliegue policial importante. Sucedió en el caudal ubicado en inmediaciones de Benavidez y Chacabuco.

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Según informaron fuentes allegadas a la escena, la víctima fatal sería una mujer de unos 60 años, cuyo cuerpo en el agua fue observado por vecinos de la zona, quienes -en un intento desesperado- trataron de sacarla. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando advirtieron que no presentaba signos vitales.

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Como consecuencia, los testigos dieron aviso a la Policía que se presentó en el lugar para proceder con el levantamiento del cadáver y demás procedimientos de rigor. En ese marco, fuentes de la escena indicaron que se habría caído al agua a la altura del barrio Costa Canal III y habría recorrido varios kilómetros, hasta donde está situada la fábrica Cattorini.

Versiones aseguraron que fue el conductor de un Uber el primero en ver a la mujer en el canal y, por tanto, habría sido quien llamó al 911 de inmediato.

Personal de la Subcomisaría Este, de Criminalística y de la UFI de Delitos Especiales trabajó en el lugar para establecer cómo se desató el fatídico episodio, es decir, si fue un accidente; lo mismo que para identificar a la fallecida. Se estima que los restos serán trasladados a la Morgue Judicial para el respectivo procedimiento de autopsia.