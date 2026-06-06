La crisis de las zapaterías: cierra otra sucursal en pleno microcentro sanjuanino

La crisis que atraviesa el comercio sanjuanino sigue dejando señales visibles en el corazón de la Capital. Esta semana, Niko Calzados anunció el cierre de su sucursal ubicada en calle Laprida 157 Este y puso en marcha una liquidación total de mercadería que se extenderá durante los próximos 60 días.

Bajó las persianas Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de sus redes sociales. "Empezó la cuenta regresiva", publicó la firma en Instagram, junto a una campaña que invita a los clientes a aprovechar las últimas oportunidades antes del cierre definitivo. "Liquidamos todo… y la mejor parte te la llevás vos", agregaron desde la empresa, que además convocó a los usuarios a solicitar información sobre promociones y descuentos.

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Más allá del tono comercial habitual de este tipo de campañas, el mensaje confirmó que el local dejará de funcionar en el corto plazo, sumándose a una serie de cierres y reestructuraciones que vienen afectando al sector del calzado en San Juan.

image La tienda, en los últimos días.

Un nuevo golpe para el microcentro

La decisión de Niko Calzados se conoce apenas días después de que quedara confirmado el cierre de la sucursal céntrica de Continente Calzados, ubicada sobre la Peatonal Rivadavia.

En ese caso, el desenlace había comenzado a vislumbrarse semanas antes. A fines de mayo, la firma lanzó una fuerte liquidación con descuentos de hasta el 50% y facilidades de pago exclusivas para ese local. Luego, las publicaciones en redes sociales dejaron de mencionar la sucursal del microcentro y comenzaron a promocionar únicamente los puntos de venta ubicados en Rawson, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Caucete y Jáchal.

Actualmente, el inmueble que ocupaba la zapatería se encuentra en alquiler, confirmando la salida de una marca que durante años tuvo una presencia destacada en el principal corredor comercial de la provincia.

La misma vereda, dos cierres en pocas semanas

La situación de Continente Calzados ya había generado preocupación porque se produjo apenas semanas después del anuncio realizado por Sáenz, otra tradicional firma del rubro.

La histórica zapatería inició una liquidación total por cierre en su local de la Peatonal Rivadavia y anunció el fin de las actividades en ese punto de venta. El hecho tuvo especial repercusión debido a la trayectoria de la empresa y a que representó una nueva reducción de su presencia en el centro sanjuanino.

image La ahora excasa de Continente, en la Peatonal.

Con los cierres de Sáenz y Continente Calzados, la misma vereda de la principal arteria comercial de San Juan perdió dos locales dedicados a la venta de calzado en menos de un mes. Ahora, la decisión de Niko Calzados vuelve a encender las alarmas en un sector que históricamente tuvo una fuerte presencia en el microcentro.

Un fenómeno que viene de años atrás

La reconfiguración del mapa comercial no es nueva. De hecho, Continente Calzados ya había cerrado otra de sus sucursales céntricas en julio de 2022, cuando dejó de operar en un local ubicado sobre calle Tucumán.

En aquel momento, desde el Sindicato Empleados de Comercio explicaron que la medida respondía a una estrategia de traslado hacia otras zonas comerciales de la provincia. La empresa sostuvo entonces que la decisión estaba vinculada a los costos operativos y a una nueva estrategia comercial, garantizando la continuidad de los puestos de trabajo.

Sin embargo, cuatro años después, el escenario económico luce aún más complejo y las dificultades para sostener locales en las zonas más cotizadas del centro parecen haberse profundizado.

La explicación del sector comercial

Días atrás, el presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, señaló que muchas empresas se ven obligadas a reducir estructuras para poder sostenerse. "La retracción económica provoca que no se venda. A eso se suman alquileres elevados, la fuerte presión impositiva y el pago de salarios. Muchas casas se achican para mantenerse", explicó el dirigente al analizar la situación del sector.