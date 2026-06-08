Del verde al violeta: los cambios en Farmacia Echegaray tras el cambio de dueños

Los carteles violetas comenzaron a reemplazar al histórico verde de Farmacia Echegaray. La renovación visual forma parte de la integración con Farmacias del Plata, el grupo mendocino que adquirió la cadena sanjuanina.

A poco más de un mes de concretarse la venta de la histórica Farmacia Echegaray, los sanjuaninos ya pueden observar las primeras señales visibles de la nueva etapa que atraviesa la cadena. Los cambios comenzaron por los carteles de las sucursales, que poco a poco están dejando atrás el tradicional color verde para adoptar el violeta característico de Farmacias del Plata, el grupo mendocino que adquirió la firma local.

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Los cambios se limitan principalmente a la imagen institucional. En varias sucursales ya puede verse el nuevo fondo violeta en la cartelería, aunque todavía se mantienen las letras tradicionales. Sin embargo, esa será una de las próximas modificaciones, pero solo de estilo de letra porque el nombre no cambia.

Los cambios en la farmacia

Según pudo conocer Tiempo de San Juan, en las próximas semanas también se renovará la tipografía de los carteles. La marca seguirá siendo Farmacia Echegaray, tal como se había prometido al momento de la operación de compra, pero el diseño tendrá algunos retoques.

La palabra "Echegaray" ganará protagonismo y aparecerá con un tamaño mayor, mientras que "Farmacia" quedará incorporada con letras más pequeñas. El objetivo es unificar la identidad visual con la utilizada por Farmacias del Plata en Mendoza, sin perder el valor histórico de una marca con más de cuatro décadas de presencia en San Juan.

Según fuentes de la firma, el objetivo de la empresa es que para el próximo mes de julio todas las sucursales en San Juan ya exhiban la nueva combinación de colores y la cartelería renovada.

Mobiliario y uniformes

Las modificaciones no se limitarán a los carteles. La nueva administración también está avanzando con cambios leves, en la disposición interna de los locales. Por ejemplo, las góndolas y parte del mobiliario se están reorganizando bajo el mismo esquema que tiene Farmacias del Plata en sus sucursales mendocinas, para ofrecer la misma experiencia de compra en toda la red, indicaron fuentes del sector.

A eso se sumará una renovación de la indumentaria del personal. Los empleados continuarán desempeñando sus funciones normalmente, pero contarán con nuevos uniformes acordes a la imagen institucional de la cadena.

Lo que sigue

Más allá de la renovación visual, la empresa ratificó que no habrá modificaciones en aspectos centrales del negocio. El nombre Farmacia Echegaray seguirá vigente, las sucursales continuarán funcionando en sus ubicaciones actuales y se mantendrá el plantel de trabajadores.

Cuando se concretó la operación, el empresario sanjuanino Alfredo Cáceres había establecido como condición para la venta la preservación de la marca y de los puestos laborales, un compromiso que el grupo comprador aceptó.

De esta manera los nuevos dueños de la histórica cadena están mostrando la nueva imagen en las calles, pese a que mantiene el nombre que la convirtió en una de las referencias del sector farmacéutico local.