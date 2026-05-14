jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

La histórica cadena sanjuanina fue adquirida por un grupo mendocino. El apoderado de la firma, confirmó que mantendrán la marca, los casi 50 trabajadores y que apuntarán fuerte a las obras sociales, lo que podría ampliar la planta de personal.

Por Elizabeth Pérez
La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.

image
image

La histórica Farmacia Echegaray cambió de dueño en San Juan. La operación se concretó a fines de abril y fue confirmada por el doctor José Becerra, apoderado de la empresa fundada por Alfredo Cáceres en 1984. El comprador es el grupo mendocino Farmacias Del Plata, una cadena con 30 sucursales distribuidas en distintos departamentos de Mendoza y más de tres décadas de trayectoria en la vecina provincia.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Salud

Confirmaron el runrún: ¿vienen capitales nacionales a comprar farmacias en San Juan?
despues de casi 25 anos de trabajo, una mitica cadena de farmacias cerro sus locales en argentina
Crisis

Después de casi 25 años de trabajo, una mítica cadena de farmacias cerró sus locales en Argentina

Pero la venta llegó acompañada de dos datos que llamaron la atención dentro del sector farmacéutico sanjuanino: el nuevo grupo mantendrá el tradicional nombre “Echegaray” y conservará a los casi 50 empleados actuales. Esa eran las condiciones que el empresario farmacéutico sanjuanino puso para concretar la venta.

Además, el abogado adelantó que el nuevo grupo promete incorporar más personal por un cambio en la estrategia comercial: profundizará la atención con obras sociales.

Una marca histórica que seguirá vigente

image

Según relató Becerra, no es la primera vez que hubo interesados en quedarse con la firma. Durante los años de la pandemia, la empresa recibió una propuesta de compra de la famosa cadena nacional Farmacity. Sin embargo, Alfredo Cáceres decidió rechazarla porque no le garantizaban ni la continuidad de los trabajadores ni la permanencia del nombre Echegaray.

“Del Plata sí se comprometió a mantener el nombre y el personal”, explicó el abogado, marcando una diferencia clave respecto de aquella negociación anterior.

Actualmente, la cadena sanjuanina cuenta con cuatro puntos de venta en San Juan: tres pertenecen a Farmacia Echegaray II SRL y uno a Di.vi.ma SRL, (la sucursal de Rivadavia y General Acha), aunque ambas firmas forman parte del mismo grupo encabezado por Cáceres.

Entre los locales propios se encuentran las sucursales ubicadas en avenida Rioja y Santa Fe, y la de Rawson, en España y Güemes, que a partir de ahora son alquiladas al grupo comprador.

El resto de los locales no son propios y continuarán funcionando en el mismo lugar que ahora, a cargo del nuevo grupo farmacéutico.

La apuesta a obras sociales y más empleo

Uno de los cambios más importantes que traerá la nueva gestión tiene que ver con la modalidad de atención. Según explicó Becerra, los nuevos dueños pondrán el foco en el trabajo con obras sociales, un segmento del que Echegaray se había ido alejando en los últimos años para concentrarse principalmente en ventas de contado.

Ese giro comercial seguramente derivará en nuevas incorporaciones de personal. El motivo es operativo: mientras una venta de contado demora alrededor de tres minutos, una atención con obra social puede extenderse entre 10 y 15 minutos, explicó el apoderado.

Por eso, la empresa analiza ampliar la planta de trabajadores para responder a la demanda que implica ese tipo de atención.

El monto de la operación

Aunque no se informó oficialmente cuánto se pagó por la cadena sanjuanina, Becerra explicó que este tipo de operaciones se hizo con el mecanismo habitual que rige al sector: se calcula tomando como referencia el volumen de facturación de tres meses del conjunto de farmacias involucradas. “Eso se hizo, no es ni cerca 15 millones de dólares como se dijo por ahí”, aseguró.

La venta marca además el cierre de una etapa para Alfredo Cáceres, el empresario que creó la primera farmacia Echegaray hace ya 42 años. Hoy, con 76 años, se encuentra de viaje y pensando en sus próximos proyectos. “Es un emprendedor incansable”, resumió Becerra sobre el histórico referente farmacéutico sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

Viticultura 360: el plan para que San Juan conquiste nuevos mercados y diversifique la actividad

Wall Street: Volvió a subir el riesgo país y se derrumbaron las acciones argentinas

Exportaciones: el mosto sigue creciendo en San Juan, mientras el vino marcó una leve caída en volumen

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Confirmaron que las exportaciones de vinos argentinos subieron casi un 22% en abril y el mosto también mostró un aumento

Las tasas siguen danzando: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan en Argentina

Cada sanjuanino vive con poco más de 15.000 pesos al día, según una consultora nacional

Una empresa de afuera y una sanjuanina, las elegidas para terminar con los cortes de luz en Calingasta

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Te Puede Interesar

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Por Elizabeth Pérez
Emilio Achem, hombre de confianza de Marcelo Orrego.
Voz autorizada

Las reflexiones de Achem sobre el gabinete de Orrego: de la renuncia de Barboza al yogur fuera de la heladera

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño
En Campo Afuera

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño

La detección de 7 casos de varicela en una misma escuela de San Juan generó preocupación y llevó a la puesta en marcha de un protocolo especial de Salud.
Salud

Preocupación en una escuela sanjuanina: aislaron a 7 alumnos por un brote de varicela

Violencia de género en Santa Lucía. Imagen ilustrativa
CAVIG

Grave caso de violencia de género en Santa Lucía: le dio una golpiza a su pareja al frente de sus cuatro hijos