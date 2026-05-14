Una situación de emergencia se registró en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, tras la rotura de un caño de gas, lo que motivó un importante despliegue de personal de seguridad y rescate en la zona.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía junto a varias dotaciones de Bomberos, quienes llevan adelante tareas para controlar la fuga y prevenir riesgos mayores. Según publicó La Morenita Albardón, no se brindaron detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre posibles evacuaciones o personas afectadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054933187889893688&partner=&hide_thread=false Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño pic.twitter.com/W9teXnudbU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 14, 2026 Las autoridades solicitan a los vecinos evitar circular por el área mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

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