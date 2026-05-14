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En Campo Afuera

Video: impresionante fuga de gas en Albardón tras la rotura de un caño

Personal policial y varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para controlar la fuga y evitar riesgos mayores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una situación de emergencia se registró en la localidad de Campo Afuera, en Albardón, tras la rotura de un caño de gas, lo que motivó un importante despliegue de personal de seguridad y rescate en la zona.

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En el lugar trabajan efectivos de la Policía junto a varias dotaciones de Bomberos, quienes llevan adelante tareas para controlar la fuga y prevenir riesgos mayores. Según publicó La Morenita Albardón, no se brindaron detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre posibles evacuaciones o personas afectadas.

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Las autoridades solicitan a los vecinos evitar circular por el área mientras se desarrollan los trabajos, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar la labor de los equipos de emergencia.

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