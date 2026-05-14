jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flagrancia

Destrozó una pared de Tribunales tras ser condenado a 10 años de cárcel: resignado, aceptó otra pena

Este miércoles se sentó frente a otro tribunal y admitió su delito. En una diferencia de 48 horas fue sentenciado dos veces.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
lo condenaron por abuso sexual, lo llevaban a la carcel y rompio una pared de una patada en tribunales
Flagrancia

Lo condenaron por abuso sexual, lo llevaban a la cárcel y rompió una pared de una patada en Tribunales
presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escandalo y las caras visibles de la financiera iran a tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Todo se desencadenó el pasado lunes 11 de mayo de 2026, alrededor de las 19:00 horas. Castro se encontraba en la Sala 2 de Tribunales. Minutos antes, la Jueza de Garantías había dictado el cierre del juicio, declarándolo culpable por el delito de abuso sexual y condenándolo a 10 años de cárcel.

Al finalizar la audiencia, y mientras los funcionarios judiciales se retiraban, el personal policial procedió a esposar al condenado para trasladarlo a los calabozos. Fue en ese trayecto, justo antes de cruzar la puerta de salida, cuando Castro lanzó un violento puntapié contra una pared de durlock. El impacto fue tal que produjo un importante hueco en la estructura, lo que motivó su inmediata reducción por parte de los efectivos y el inicio de un nuevo procedimiento de Flagrancia.

Apenas dos días después del incidente, Castro volvió a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez por el delito de daño agravado. Ante la contundencia de las pruebas y la flagrancia del hecho, la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscalLiliam Mari, arribaron a un acuerdo. Bajo la modalidad de un abreviado, el imputado admitió su responsabilidad en el hecho y aceptó la nueva sanción de 3 meses de prisión efectiva. Se unificó con la anterior y quedó una única de 10 años y 3 meses.

Temas
Seguí leyendo

Lo allanaron en Pocito y le secuestraron un revólver y mucha munición: ahora pasará más de 1 año en el penal

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Iban en auto por Caucete, un patrullero los frenó por movimientos sospechosos y terminaron presos por portar armas

Presunta megaestafa de la financiera: la fiscalía planteará la incompetencia y denuncian pérdidas por más de $3.000 millones

Tras el caso en Rivadavia, los antecedentes de alumnos con armas en escuelas de San Juan

Un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela y la Policía logró secuestrarla

Un bonaerense perdió el control de su moto y murió en Ruta 40

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé
Calidad sanitaria

El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé

Los motivos del mileísmo para bancar la minería made in San Juan
Análisis

Los motivos del mileísmo para bancar la minería "made in San Juan"

La exboxeadora Cecilia Román se reunió con el empresario que la salvó del accidente en el que casi se electrocutó para hacerle un particular regalo.
Valorable

El conmovedor gesto de Cecilia Román con el empresario que le salvó la vida tras la descarga eléctrica en Pocito

San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur