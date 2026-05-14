El conmovedor gesto de Cecilia Román con el empresario que le salvó la vida tras la descarga eléctrica en Pocito

La exboxeadora Cecilia Román se reunió con el empresario que la salvó del accidente en el que casi se electrocutó para hacerle un particular regalo.

A casi cuatro meses del dramático accidente eléctrico que estuvo a punto de costarle la vida en Pocito, Cecilia Román volvió a encontrarse con Marcelo Barceló, el empresario del rubro farmacéutico que la asistió tras la descarga sufrida durante una tormenta. En un emotivo gesto de agradecimiento, la exboxeadora le entregó sus guantes de campeona mundial, un obsequio que conmovió profundamente al hombre que la trasladó de urgencia al hospital aquella noche de enero.

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El reencuentro entre Cecilia Román y Marcelo Barceló estuvo cargado de emoción, recuerdos y gratitud. La exboxeadora sanjuanina sorprendió al empresario con un gesto que lo dejó “hasta las lágrimas”. La historia volvió a salir a la luz a partir de un mensaje que el propio Barceló compartió públicamente, todavía movilizado por la visita de la deportista. “Buenas noches. Este mensaje va dirigido a todos mis amigos, a todo el mundo, porque la verdad que estoy sumamente emocionado por algo que me ha sucedido hace un rato”, expresó al comenzar su relato.

El empresario recordó aquella noche de tormenta del 30 de enero, cuando Cecilia Román sufrió una fuerte descarga eléctrica en Villa Elisa, Pocito. Según contó, justo pasaba por el lugar cuando vio la dramática situación y decidió intervenir de inmediato.

“La campeona mundial de boxeo Cecilia Román tuvo una descarga eléctrica, muy grave. Justo iba pasando yo, porque Dios me puso en ese camino. Le hice los primeros auxilios y Cecilia estaba, según mi humilde examen, a punto del infarto”, relató.

El episodio ocurrió cuando la exboxeadora regresaba a su casa en medio de una intensa lluvia. Al bajar del colectivo en la zona de calle 11 y Aberastain, intentó esquivar el agua acumulada en la calle y, al apoyarse en una farola para subir a la vereda, recibió una descarga eléctrica.

De acuerdo con el relato posterior de Román, la sensación fue desesperante. “Yo pensé que se acababa todo”, confesó tiempo después al recordar el momento en que quedó atrapada por la corriente eléctrica. Tras el impacto, cayó al suelo sin fuerzas y permaneció tendida mientras su pequeña hija, que caminaba unos metros más adelante, presenciaba la dramática escena.

Para Barceló, justamente ese detalle fue uno de los aspectos más impactantes de lo sucedido. “Gracias que iba con su hija ella, podría haber sido la hija”, remarcó con angustia.

El empresario aseguró que fue él quien tomó la decisión de trasladarla rápidamente en su camioneta hasta el hospital luego de controlar sus signos vitales. Incluso recordó que algunas personas le advirtieron que no la subiera al vehículo por temor a posibles consecuencias legales.

“Algunos me dijeron esa noche: ‘Tené cuidado, no la subas a tu vehículo, porque si le llega a pasar algo...’. Pero si yo la dejaba tirada ahí con toda la lluvia, iba a tener un infarto y no íbamos a tener más a una persona joven, campeona del mundo”, expresó.

Con el paso de los meses y luego de recuperarse físicamente, Cecilia Román decidió visitar personalmente al hombre que la ayudó aquella noche. Lo hizo con un regalo muy especial: los guantes que simbolizan su carrera deportiva y su consagración mundial.

“Hoy vino a agradecerme con un acto de humildad y un acto de grandeza que solamente lo tienen los grandes”, afirmó Barceló, todavía conmovido por el gesto de la deportista. Luego agregó: “Cecilia hoy vino y me trajo de regalo los guantes campeones del mundo. Esto, sinceramente, para mí tiene un valor incalculable. Los voy a guardar con todo el cariño y con todo el amor”.

Durante su mensaje, el empresario destacó no solo la carrera deportiva de Román, sino también su calidad humana. “No solamente es campeona del mundo arriba de un ring, sino que es una campeona de la vida, porque tiene un corazón mucho más grande que sus músculos”, sostuvo. Además, reveló que el gesto lo emocionó profundamente. “Como le dije recién a ella, con este regalo me pusiste un cross de derecha y me noqueaste en el primer round”, comentó entre risas y emoción.

Barceló también aprovechó para reiterar su reclamo por el estado del alumbrado público y pidió responsabilidades por lo ocurrido aquella noche. “La gente que le incumbe el alumbrado público tiene que ser responsable de lo que corresponde”, manifestó.

Finalmente, celebró la recuperación de la exboxeadora y el hecho de que la historia no terminara en tragedia. “Celebro que hoy esté viva, celebro que sea una excelente madre, celebro que nos haya dado tanto orgullo a los argentinos. Gracias a Dios porque está viva y está entre nosotros”, concluyó.