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Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Entró a un grupo donde compartieron el link de un sitio web dedicado a inversiones. Realizó dos operaciones y transfirió montos millonarios, pero luego lo bloquearon.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Lo que parecía una manera fácil de hacer dinero con sus ahorros terminó en un fiasco para un hombre de Ullum. Entró a una supuesta plataforma de inversiones que compartieron en un grupo de WhatsApp y terminó estafado en casi $11.000.000.

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No trascendieron mayores detalles del caso, que se conoció este último miércoles, pero fuentes policiales y judiciales confirmaron que la víctima de este nuevo hecho de estafa virtual es un sanjuanino de apellido Chambi, vecino del Consorcio Abril, en Ullum. La denuncia fue radicada en la Comisaría 15ta de ese departamento y se dio intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

De acuerdo con lo que habría contado en su denuncia, un conocido suyo lo incluyó en un grupo de WhatsApp y, en una de las conversaciones entre sus integrantes, compartieron el link de una plataforma de inversiones en línea para la compra de bonos y acciones. Al parecer, ofrecían interesantes ganancias en función del dinero invertido.

El hombre se vio tentado a hacer dinero fácil con sus ahorros y fue así que ingresó a esa aplicación. La versión es que realizó dos transferencias: una de $4.000.000 y otra de $6.900.000, comentaron. En todo momento pensó que su dinero ya había entrado al circuito de inversiones. Sin embargo, al poco rato descubrió que no podía volver a ingresar a la plataforma. Lo habían bloqueado.

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