Trepó a un techo, causó destrozos y terminó condenado a ocho meses de prisión

Un hombre fue condenado mediante un acuerdo de juicio abreviado a cumplir una pena única de 8 meses de prisión efectiva , tras ser hallado responsable de un hecho ocurrido en el departamento Pocito, en San Juan. La sentencia incluye una pena de 5 meses de cumplimiento efectivo más la acumulación de una condena anterior.

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El episodio tuvo lugar el pasado 7 de mayo de 2026, alrededor de las 16:10 , en una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro . Según la investigación, el imputado, identificado como Quiroga, ingresó al techo del domicilio tras trepar una medianera de aproximadamente 2,58 metros de altura.

Una vez allí, utilizó un cuchillo tipo serrucho para cortar cables de electricidad y de refrigeración de dos unidades exteriores de aire acondicionado. En uno de los equipos, además, arrancó los caños de cobre con sus manos, provocando importantes daños materiales.

El damnificado, que se encontraba dentro de la vivienda, escuchó ruidos en el techo y alertó a su esposa, quien logró observar al sospechoso en el fondo del domicilio. Inmediatamente se dio aviso al 911. Paralelamente, una vecina advirtió la situación y notificó a otros residentes de la zona, además de tomar fotografías del sujeto sobre el techo.

Al arribar al lugar, personal policial fue alertado por la víctima, quien incluso subió al techo y logró ver al sospechoso huir por una medianera hacia el sur. Con esa información, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta las inmediaciones del barrio Teresa de Calcuta, donde un vecino aportó datos clave sobre la dirección de escape.

Finalmente, el individuo fue aprehendido mientras corría por el interior del barrio, siendo trasladado posteriormente por razones de seguridad al barrio René Favaloro.

En el lugar del hecho, la Policía secuestró dos cables cortados, un cuchillo tipo serrucho con cabo plástico verde, un chaleco de polar y una gorra, elementos que pertenecían al imputado.

Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal Mariano Teja, quien puso en conocimiento al fiscal de turno, Francisco Micheltorena. Este último dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, que derivó en el acuerdo de juicio abreviado y la posterior condena.