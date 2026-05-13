miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

Trepó a un techo, causó destrozos y terminó condenado a ocho meses de prisión

El imputado trepó al techo de una vivienda, dañó equipos de aire acondicionado y fue detenido tras una persecución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre fue condenado mediante un acuerdo de juicio abreviado a cumplir una pena única de 8 meses de prisión efectiva, tras ser hallado responsable de un hecho ocurrido en el departamento Pocito, en San Juan. La sentencia incluye una pena de 5 meses de cumplimiento efectivo más la acumulación de una condena anterior.

Lee además
lucia rubino: confirman fecha para el comienzo del juicio con mas de 20 testigos
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos
cansados de los robos, un local del centro escracho a los delincuentes con una serie de videos
Videos

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos

El episodio tuvo lugar el pasado 7 de mayo de 2026, alrededor de las 16:10, en una vivienda ubicada en el barrio René Favaloro. Según la investigación, el imputado, identificado como Quiroga, ingresó al techo del domicilio tras trepar una medianera de aproximadamente 2,58 metros de altura.

Una vez allí, utilizó un cuchillo tipo serrucho para cortar cables de electricidad y de refrigeración de dos unidades exteriores de aire acondicionado. En uno de los equipos, además, arrancó los caños de cobre con sus manos, provocando importantes daños materiales.

El damnificado, que se encontraba dentro de la vivienda, escuchó ruidos en el techo y alertó a su esposa, quien logró observar al sospechoso en el fondo del domicilio. Inmediatamente se dio aviso al 911. Paralelamente, una vecina advirtió la situación y notificó a otros residentes de la zona, además de tomar fotografías del sujeto sobre el techo.

Al arribar al lugar, personal policial fue alertado por la víctima, quien incluso subió al techo y logró ver al sospechoso huir por una medianera hacia el sur. Con esa información, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió hasta las inmediaciones del barrio Teresa de Calcuta, donde un vecino aportó datos clave sobre la dirección de escape.

Finalmente, el individuo fue aprehendido mientras corría por el interior del barrio, siendo trasladado posteriormente por razones de seguridad al barrio René Favaloro.

En el lugar del hecho, la Policía secuestró dos cables cortados, un cuchillo tipo serrucho con cabo plástico verde, un chaleco de polar y una gorra, elementos que pertenecían al imputado.

Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal Mariano Teja, quien puso en conocimiento al fiscal de turno, Francisco Micheltorena. Este último dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, que derivó en el acuerdo de juicio abreviado y la posterior condena.

Seguí leyendo

Violencia de género: pasará un año y tres meses en el Penal por atacar a su expareja

Giro en el juicio al cirujano: piden investigar a la directora del Hospital César Aguilar de Caucete por encubrimiento

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

Condenaron a un empleado judicial por fraude: fingió insania y recibió inhabilitación perpetua

Robo de aires en el Poder Judicial: señalan al tercer sospechoso como el "cerebro" del plan y denuncian graves intimidaciones

Un hombre al volante de una camioneta protagonizó una peligrosa secuencia de choques y fue detenido

Detuvieron a un hombre que era intensamente buscado en San Juan: debe cumplir 10 años de prisión

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

Te Puede Interesar

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo
Boom por el Mundial

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

EN VIVO: San Martín empata sin goles frente a Platense en Copa Argentina
Minuto a minuto

EN VIVO: San Martín empata sin goles frente a Platense en Copa Argentina

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos
Videos

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos

Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo: el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital
Caso resonante

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital