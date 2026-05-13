Un hombre al volante de una camioneta protagonizó una peligrosa secuencia de choques y fue detenido

El conductor de una camioneta se descontroló en Pocito y chocó con paredes y motos. Quedó detenido.

Momentos de extrema tensión se registraron en Pocito, donde un hombre al mando de una camioneta Chevrolet protagonizó una violenta serie de impactos, destrozos y maniobras temerarias que terminaron con su detención tras la intervención policial.

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De acuerdo con testimonios de vecinos difundidas en el sitio Los cazadores de noticias, todo comenzó en inmediaciones de Lote Hogar 39, donde el conductor habría sido visto en aparente mal estado y realizando maniobras peligrosas. La situación generó una rápida reacción de los residentes, algunos de los cuales intentaron detener la marcha del vehículo e incluso lo persiguieron arrojando piedras ante el riesgo que representaba.

Lejos de detenerse, el hombre continuó su recorrido a alta velocidad y, en ese trayecto, impactó contra una vivienda y una motocicleta. Posteriormente se dirigió hacia el barrio Teresa de Calcuta, donde volvió a chocar contra otra casa, provocando nuevos daños materiales y aumentando la preocupación entre los vecinos.

Testigos del hecho aseguraron que se trató de una secuencia caótica: derribo de una pared, embestida a una moto y una huida descontrolada con la camioneta visiblemente dañada y patinando sobre la calzada.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Pocito: choque, fuga y tensión en Pocito Un hombre al volante de una camioneta Chevrolet protagonizó una peligrosa secuencia en Pocito: chocó viviendas y una moto, escapó a gran velocidad y fue detenido tras quedar con el vehículo inutilizado. Según vecinos, el conductor habría estado en aparente estado de ebriedad y fue perseguido en algunos tramos por residentes ante la peligrosidad de las maniobras. El recorrido terminó cuando impactó contra un canasto de basura, lo que provocó la rotura de una rueda. Minutos después, la policía logró detenerlo tras el aviso de los vecinos al 911. El video perteneciente a "Los cazadores de noticias" muestra el momento de máxima tensión en plena vía pública. Más info en @tiempodesanjuan #descontrol #pocito #sanjuan #policiales #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

La situación generó especial alarma debido a que el último de los impactos ocurrió en una calle con alto tránsito peatonal, frecuentada por niños en horario escolar.

El raid del conductor terminó cuando la camioneta chocó contra un canasto de residuos ubicado frente a una vivienda, lo que provocó la rotura total de una de sus ruedas e impidió que pudiera seguir escapando.

Minutos después, tras múltiples llamados al 911, personal policial arribó a la zona y logró la aprehensión del hombre. La escena generó un importante despliegue y la sorpresa de los vecinos, mientras se aguarda información oficial sobre la identidad del detenido y si conducía bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

FUENTE: Los cazadores de noticias