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Reclamo internacional

¿Un salvavidas para el Bohemio? El dinero que podría ingresar por Alan Cantero desde Perú

En medio de un delicado contexto institucional y económico, en Chimbas entienden que el posible ingreso podría representar un alivio importante para las cuentas del club. Además, este miércoles la institución elegirá nuevas autoridades tras la renuncia de Carlos Leotta.

Por Carla Acosta
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El Club Sportivo Peñarol atraviesa día movidos e intensos. Mientras este miércoles se espera por la elección de su nuevo presidente tras la salida de Carlos Leotta, en Chimbas también siguen de cerca el avance del reclamo ante FIFA por los derechos de formación de Alan Cantero, el delantero sanjuanino que atraviesa un gran presente en Alianza Lima de Perú.

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Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, en el Bohemio estiman que podrían recibir entre 15 mil y 20 mil dólares mediante el mecanismo de solidaridad, una norma de la FIFA que obliga a retener el 5% del monto de cualquier transferencia internacional -o préstamo con contrato vigente- de un futbolista profesional para distribuirlo entre los clubes que participaron en su formación entre los 12 y 23 años. “La FIFA y AFA ya reconocieron el reclamo de Peñarol, y queda esperar que Alianza Lima tenga ganas de contestar, de abonar el dinero. No tenemos idea cuándo será eso”, explicaron desde la institución.

Este año Alianza Lima adquirió el 80% del pase del futbolista.

Si bien no se trata de una cifra extraordinaria, dentro del club aseguran que sería un ingreso importante para comenzar a ordenar las finanzas. “La plata nos ayudará mucho para ordenar el club. Hay muchas deudas y la idea es que las finanzas queden al día”, señalaron desde el Bohemio.

Cabe destacar que el expediente fue presentado a través del sistema TMS, la plataforma oficial de FIFA para este tipo de operaciones internacionales. Uno de los puntos favorables para Peñarol es que Alianza Lima no objetó la documentación presentada sobre los años de formación de Cantero.

Ahora el caso quedó a la espera de la intervención de la Clearing House, el organismo encargado de centralizar y ejecutar los pagos vinculados a transferencias y mecanismos de solidaridad.

El posible ingreso económico aparece justo en medio de un complejo escenario institucional. Este miércoles el club elegirá nuevas autoridades y el nombre que aparece con más fuerza para asumir la presidencia es el de Jorge Babsia, reconocido hincha de la institución. En ese contexto, el dinero que pueda llegar desde Perú por Alan Cantero es visto como una bocanada de aire para un Peñarol que busca acomodar sus cuentas y salir adelante.

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