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Ex jugador y loco por San Lorenzo: quien era el hombre que murió electrocutado en Ullum

Un trágico episodio ocurrido en una vivienda de Ullum terminó con la muerte de un hombre que realizaba tareas de reparación cuando sufrió una fuerte descarga eléctrica. El perfil y la triste despedida de su ex club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de César Fernando Vedia golpeó de lleno al fútbol de Ullum. Conocido por todos como “El Chueco”, era un vecino muy querido y un apasionado por la redonda, deporte que marcó gran parte de su vida. Su fallecimiento, ocurrió en las últimas horas de este lunes tras sufrir una descarga eléctrica mientras reparaba una cortadora de fiambre en su casa. La triste noticia generó conmoción entre familiares, amigos y quienes compartieron cancha con él. El mensaje del club.

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Vedia mantenía un fuerte vínculo con el Club San Lorenzo de Ullum, institución donde jugó y de la que también era hincha. En el departamento lo recuerdan por su humildad, su cercanía con la gente y el amor que tenía por el fútbol amateur. Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor por su partida.

Desde el club Cuervo emitieron un emotivo mensaje para despedirlo: “Vuela alto querido amigo Chueco, te recordaremos siempre por tu humildad y amor al fútbol por sobre todas las cosas”. Además, acompañaron a su familia en este difícil momento y expresaron sus condolencias a padres, esposa, hijas, hermanos y amigos del ex jugador ullunero.

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