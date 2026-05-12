Madre de tres pequeños: dolor por la sanjuanina que murió tras una cesárea y denuncian su caso por mala praxis

La muerte de Talía Tello, la joven sanjuanina de 26 años que murió luego de atravesar varias intervenciones quirúrgicas tras una cesárea de urgencia, conmocionó a su entorno y abrió una investigación judicial por presunta mala praxis. Mientras se conocieron las primeras medidas para determinar si existieron responsabilidades médicas, familiares y allegados comenzaron a visibilizar otra dolorosa realidad: los tres hijos de Talía, quienes ahora deberán seguir adelante sin su mamá.

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Investigación Denuncian posible mala praxis en San Juan: la damnificada, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

Según trascendió, la mujer era madre de tres niños: dos pequeños de 6 y 3 años, y un bebé recién nacido, cuyo nacimiento se produjo en medio del complejo cuadro de salud que derivó en la tragedia.

"Triste saber de tu partida, bella, pero tu amor y recuerdo vivirán siempre en mi familia y en mi corazón. Descansa en paz. Besos al cielo para ti", expresaron en las redes, tras la muerte de Tello. "Triste saber de tu partida, bella, pero tu amor y recuerdo vivirán siempre en mi familia y en mi corazón. Descansa en paz. Besos al cielo para ti", expresaron en las redes, tras la muerte de Tello.

La denuncia fue radicada este domingo en la UFI Delitos Especiales. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fiscal de turno, Iván Grassi, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia y el secuestro de toda la documentación médica vinculada al caso.

La joven había ingresado al hospital el pasado 17 de abril, cursando la semana 40 de embarazo. En ese contexto, le practicaron una cesárea de urgencia. Horas después, según relataron familiares, sufrió un shock hipovolémico y debió ser sometida a una histerectomía, es decir, la extracción del útero.

Nuevas complicaciones y el desenlace fatal

Con el correr de las semanas, el estado de salud de Talía habría continuado siendo delicado. Este último fin de semana, siempre según la información difundida por su entorno, la joven volvió a ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a una hemorragia.

Sin embargo, durante esa nueva operación ocurrió lo peor: la sanjuanina falleció presuntamente a raíz de un paro cardíaco.

Ahora, la investigación judicial buscará reconstruir qué ocurrió desde el momento de la cesárea hasta su muerte, además de determinar si existieron fallas o irregularidades en la atención médica recibida.

En paralelo al dolor por la pérdida, familiares y personas cercanas comenzaron una colecta solidaria para colaborar con la familia y asistir a los tres pequeños hijos de Talía. En paralelo al dolor por la pérdida, familiares y personas cercanas comenzaron una colecta solidaria para colaborar con la familia y asistir a los tres pequeños hijos de Talía.