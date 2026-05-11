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Investigación

Denuncian posible mala praxis en San Juan: la damnificada, una joven que hace un mes tuvo una cesárea de urgencia

Los familiares de la víctima, identificada como Talía Tello (26), manifestaron dudas tras lo ocurrido y decidieron radicar la denuncia en la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hospital Rawson. Imagen ilustrativa

Hospital Rawson. Imagen ilustrativa

Una nueva presentación judicial por mala praxis se radicó en la Justicia sanjuanina. Esta vez, por el fallecimiento de una joven de 26 años, identificada como Talía Tello. A la paciente se le practicó una cesárea de urgencia el pasado mes de abril, jornada en la que debió ser intervenida por un shock hipovolémico y sometida a una histerectomía (extracción del útero). Ahora, tras casi un mes, este fin de semana fue ingresada al quirófano nuevamente de urgencia, pero ocurrió lo peor: falleció presuntamente por un paro cardíaco.

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Su familia planteó diversos interrogantes sobre el actuar de los profesionales de la salud y, tras su deceso, iniciaron las acciones legales en la UFI Delitos Especiales. La misma se realizó este domingo y la primera orden del fiscal Iván Grassi (de turno) fue enviar el cuerpo de Tello a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y secuestrar toda la documentación médica.

Como ocurre en estos casos, desde la Justicia expresaron que ahora la causa pasará a un estudio exhaustivo de los hechos para confirmar si existió o no responsabilidad de los médicos intervinientes.

La joven de 26 años ingresó al nosocomio el pasado 17 de abril cursando la semana 40 de embarazo. Posteriormente, a los familiares les dijeron que quedó en terapia intensiva porque sufrió un shock hipovolémico el mismo día de la cesárea, momento en el que le extirparon el útero.

Se desconoce qué pasó en los días posteriores, pero se supo que este fin de semana (9 y 10 de mayo) supuestamente volvió a ser intervenida quirúrgicamente por una hemorragia. Lamentablemente, Talía Tello perdió la vida.

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