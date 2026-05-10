Robos de aires acondicionados: se entregó el empleado judicial que estaba prófugo

Jorge Fernando Cataldo, empleado judicial apuntado como uno de los principales involucrados en la causa por el robo de equipos de aire acondicionado, se entregó a la Justicia luego de permanecer varias horas prófugo y ser intensamente buscado en distintos puntos de la provincia.

El trabajador está señalado como presunto organizador de la maniobra que investiga el retiro irregular de equipos desde un obrador judicial en Capital. Su nombre cobró relevancia en la causa tras la declaración de uno de los detenidos, quien afirmó haber actuado bajo sus órdenes.

En el expediente ya figuran otros dos involucrados: Juan José Gallardo, quien se presentó y quedó detenido, y Juan Pablo Albornoz, que reconoció que parte de los equipos sustraídos estaban en su domicilio, donde luego fueron recuperados.

Según la investigación, Cataldo había sido buscado en distintos domicilios y dependencias, e incluso durante la jornada se habría presentado a trabajar con normalidad antes de retirarse de forma repentina, dejando su bicicleta en el lugar. Con su entrega, la Justicia avanza en la reconstrucción del hecho y en la determinación del rol de cada uno de los implicados.