Cayó en Rivadavia un hombre buscado por robo con arma: deberá cumplir 4 años de prisión

Un hombre que tenía pedido de captura por robo agravado con arma de fuego fue detenido en las últimas horas en Rivadavia durante un operativo policial.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo , dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5 , quienes lograron ubicar al sospechoso tras una investigación en curso.

Allanamiento y detención

Según informaron fuentes policiales, el detenido fue identificado como Corvalán, quien era buscado por la Justicia desde comienzos de este año.

La captura se concretó en una vivienda del departamento, en el marco de un allanamiento autorizado por el Juzgado de Ejecución Penal.

Traslado inmediato al Penal

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Una vez finalizado el procedimiento, se dio intervención al magistrado interviniente, quien dispuso el traslado inmediato del acusado al Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a lo resuelto por la Justicia, Corvalán deberá cumplir una condena de cuatro años de prisión por el delito de robo agravado.

Fin a la búsqueda

Con esta detención, la Policía logró cerrar la búsqueda de un sujeto que era intensamente requerido, en una causa considerada de gravedad por el uso de arma de fuego.