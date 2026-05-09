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Desafío ambiental y energético

El renacer de la basura: VERSU acelera su marcha para iluminar San Juan

Con una nueva licitación clave lanzada por EPSE, el ambicioso proyecto de valorización energética de residuos busca transformar el descarte urbano en una fuente de energía limpia capaz de abastecer a más de mil hogares.

Por Miriam Walter
&nbsp;A través de un innovador sistema de ciclo combinado, San Juan se posiciona a la vanguardia de la tecnología nacional con una planta piloto en Sarmiento que redefine el concepto de residuo como recurso estratégico.

 A través de un innovador sistema de ciclo combinado, San Juan se posiciona a la vanguardia de la tecnología nacional con una planta piloto en Sarmiento que redefine el concepto de residuo como recurso estratégico.

En el corazón de Cañada Honda, donde el sol sarmientino suele dictar el ritmo de la tierra, un gigante de hierro y tecnología comienza a desperezarse para proponer una revolución silenciosa pero potente. El Proyecto VERSU, cuyas siglas encapsulan la promesa de la Valorización Energética de Residuos Sólidos Urbanos, no es solo una planta de tratamiento, sino la manifestación de un cambio de paradigma donde lo que ayer era descarte hoy se perfila como luz para los hogares sanjuaninos. Esta iniciativa, que late bajo la conducción de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y el impulso del Gobierno de San Juan, busca demostrar que la sostenibilidad no es un lujo de las grandes ciudades, sino una solución tangible para las localidades de escala intermedia.

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La actualidad del proyecto está marcada por un hito administrativo y técnico fundamental: el lanzamiento de la Licitación Pública N.º 01/26. EPSE acaba de convocar oficialmente a los interesados para el "Servicio de Recuperación y Puesta en Operación de Equipamiento Planta VERSU", un paso decisivo que busca rescatar y modernizar la infraestructura existente. Los pliegos, que se gestionan bajo un estricto protocolo digital, conducen a una fecha clave en el calendario provincial: el 9 de junio de 2026. Ese día, a las 9 hs en el Edificio Corporativo de EPSE en Pocito, se abrirán los sobres que contienen las propuestas de las empresas interesadas en devolverle la vida operativa a los sistemas de la planta.

Esta nueva etapa de inversión se suma a una serie de trabajos que ya transforman el paisaje de Cañada Honda. Actualmente, las máquinas perforan el suelo buscando el vital suministro de agua industrial a 280 metros de profundidad, mientras de forma simultánea se trabaja en la recuperación de la caldera de vapor, el corazón térmico del sistema. La visión integral del proyecto contempla además la construcción de un laboratorio ambiental y de caracterización de residuos, infraestructuras que serán pioneras en la provincia y permitirán un control riguroso de las emisiones y procesos, garantizando que el aire de San Juan se mantenga tan puro como su nueva energía.

Para entender la magnitud de VERSU, es necesario sumergirse en su danza de procesos. El sistema se basa en un ciclo combinado de gas y vapor que aprovecha la fracción orgánica de los residuos. Tras una clasificación minuciosa, la materia orgánica ingresa a un horno de combustión donde el calor generado impulsa una turbina de gas. No obstante, la eficiencia no termina allí, ya que los gases calientes resultantes se utilizan para generar vapor que activa una segunda turbina, maximizando la producción eléctrica. El resultado es una planta piloto con capacidad para procesar diez toneladas diarias de residuos, generando unos 2,45 GWh anuales, energía suficiente para alimentar a aproximadamente mil trescientos hogares y reduciendo el volumen de basura que llega a disposición final en un asombroso noventa y cinco por ciento.

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El valor de VERSU está en su audacia frente a un problema nacional: la gestión de residuos en poblaciones menores a 50.000 habitantes, donde los basurales a cielo abierto suelen ser la norma dolorosa. Mientras que en el mundo estas tecnologías se reservan para grandes urbes, VERSU es una innovación con patente argentina en trámite que adapta la escala para hacerla económica y financieramente viable en municipios más pequeños, como Sarmiento. Es el fruto de un esfuerzo asociativo público-privado que involucra al INTI, al gobierno provincial, a EPSE y a empresas metalmecánicas regionales, consolidando un polo de desarrollo tecnológico biprovincial.

Sin embargo, el camino hacia esta transformación no está exento de desafíos que requieren una sincronía perfecta entre el Estado y la sociedad. El éxito de VERSU depende críticamente de la separación en origen: cada ciudadano se convierte en un eslabón de la cadena energética al diferenciar correctamente sus residuos orgánicos. Además, los retos técnicos de modernizar sistemas tecnológicos y de seguridad, junto con la futura adquisición del turbo generador indispensable para las pruebas finales, marcan la hoja de ruta de una gestión que busca no solo limpiar el ambiente, sino también generar empleo y bienestar social. VERSU es, en definitiva, la apuesta de San Juan por un futuro donde el descarte desaparece para convertirse en la chispa que enciende el desarrollo sostenible.

Embed - EPSE inició nuevas obras del Proyecto VERSU para generar energía a partir de residuos #energia

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