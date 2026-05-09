El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

Un mate gigante hecho íntegramente en San Juan se roba todas las miradas cada vez que aparece en una feria o exposición. La pieza, elaborada de manera colaborativa por cinco artesanos locales, mezcla técnicas tradicionales, materiales nobles y detalles inspirados en los paisajes sanjuaninos, convirtiéndose en un símbolo del trabajo artesanal de la provincia.

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Según contaron sus creadores a Tiempo de San Juan, el proyecto reunió a especialistas en tallado de madera y orfebrería, quienes trabajaron durante cerca de dos meses para darle forma a esta singular obra. El resultado fue un mate de gran tamaño que sorprende tanto por sus dimensiones como por el nivel de detalle.

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La base está confeccionada en madera de álamo tallada a mano, mientras que la virola fue realizada en acero con combinaciones de bronce y alpaca. En esa parte superior se destacan grabados que representan distintos paisajes característicos de San Juan, un homenaje visual a la identidad provincial.

Más allá de lo artístico, el mate gigante se transformó rápidamente en una atracción para el público. Sus creadores aseguraron que es una de las primeras piezas que capta la atención de quienes recorren los stands.

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La obra ya fue exhibida en distintos eventos importantes, como la Fiesta Nacional del Sol, la Rural y otras ferias, donde se consolidó como uno de los objetos más fotografiados y comentados.