sábado 9 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Feria de las Artesanías

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

La pieza fue realizada por cinco artesanos sanjuaninos y ya se convirtió en una de las grandes atracciones de ferias y exposiciones. Combina tallado en madera, orfebrería y paisajes de la provincia en una obra única.

Por Bautista Lencinas
WhatsApp Image 2026-05-09 at 17.28.12
WhatsApp Image 2026-05-09 at 17.28.12 (1)
WhatsApp Image 2026-05-09 at 17.28.11

Un mate gigante hecho íntegramente en San Juan se roba todas las miradas cada vez que aparece en una feria o exposición. La pieza, elaborada de manera colaborativa por cinco artesanos locales, mezcla técnicas tradicionales, materiales nobles y detalles inspirados en los paisajes sanjuaninos, convirtiéndose en un símbolo del trabajo artesanal de la provincia.

Lee además
lautaro, el disenador de ropa del momento que enloquece a los sanjuaninos
Personajes

Lautaro, el diseñador de ropa del momento que enloquece a los sanjuaninos
Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.
A pedido del público

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

Según contaron sus creadores a Tiempo de San Juan, el proyecto reunió a especialistas en tallado de madera y orfebrería, quienes trabajaron durante cerca de dos meses para darle forma a esta singular obra. El resultado fue un mate de gran tamaño que sorprende tanto por sus dimensiones como por el nivel de detalle.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 17.28.12 (1)

La base está confeccionada en madera de álamo tallada a mano, mientras que la virola fue realizada en acero con combinaciones de bronce y alpaca. En esa parte superior se destacan grabados que representan distintos paisajes característicos de San Juan, un homenaje visual a la identidad provincial.

Más allá de lo artístico, el mate gigante se transformó rápidamente en una atracción para el público. Sus creadores aseguraron que es una de las primeras piezas que capta la atención de quienes recorren los stands.

WhatsApp Image 2026-05-09 at 17.28.11

La obra ya fue exhibida en distintos eventos importantes, como la Fiesta Nacional del Sol, la Rural y otras ferias, donde se consolidó como uno de los objetos más fotografiados y comentados.

Temas
Seguí leyendo

Los créditos hipotecarios, el gran motor que impulsó la suba de ventas de casas en San Juan durante 2026: cuánto cuestan y las zonas top

Histórico: San Juan abrió la jornada de la Bolsa de Toronto y se consolida como epicentro de la minería argentina

La movida Fe y Alegría en San Juan, mucho más que rezar juntos

San Juan debatió el futuro económico del país con foco en el desarrollo de la provincia

El viento sur pegó fuerte en San Juan y tiró parte del muro del Jockey Club

El Paso de Agua Negra, resistiendo al frío: Chile proyecta tenerlo abierto hasta junio y revela dos datos curiosos

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Tras el caso del presunto fraude de $2.800.000.000, las claves para evitar estafas en plataformas de inversión en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Planean sacar las esculturas en troncos de árboles de la Calle de los Enamorados en Barreal, para preservarlas.
Cambio histórico

¿Adiós a un símbolo?: planean sacar las esculturas en árboles de la Calle de los Enamorados, en Barreal

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica
El clima

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.
Trágico final

Encontraron muerta a la anciana que fue conocida por la "Casa del horror" y sus 11 animales en estado de abandono en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final
Primera Nacional

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.
A pedido del público

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas
Feria de las Artesanías

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

La experiencia de un trekking nocturno por Ischigualasto es totalmente recomendable. Fotos: Mariano Martín video
Tiempo de viaje

Ischigualasto teñido de plata: crónica de una noche mágica de luna llena en el Triásico

Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden