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Nuevo fenómeno

El cobre aún no sale en San Juan, pero ya atrae a industrias de Buenos Aires y Córdoba

Empresas industriales ya aceleran su desembarco en San Juan: compran terrenos y buscan quedar cerca de la demanda que promete generar la minería del cobre.

Por Elizabeth Pérez
Las gigantes máquinas mineras, postal repetida en la feria donde ya se vio otro fenómeno: industrias nacionales buscando lugar en San Juan atraídas por el cobre.

Las gigantes máquinas mineras, postal repetida en la feria donde ya se vio otro fenómeno: industrias nacionales buscando lugar en San Juan atraídas por el cobre.

En el centro, el presidente de la UISJ, Leonardo de La Vega (izq.), y Daniel Rosato (der.), integrante del clúster Berazategui, tras la firma del convenio de colaboración, en la feria minera.&nbsp;

En el centro, el presidente de la UISJ, Leonardo de La Vega (izq.), y Daniel Rosato (der.), integrante del clúster Berazategui, tras la firma del convenio de colaboración, en la feria minera. 

Los referentes del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba: (de izq. a der.) Matías Montenegro, Coordinador Ejecutivo; y Luis Magistral, secretario.&nbsp;

Los referentes del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba: (de izq. a der.) Matías Montenegro, Coordinador Ejecutivo; y Luis Magistral, secretario. 

Algo que llamó la atención durante la feria minera que terminó hoy en San Juan fue la presencia importante de empresas industriales de otras provincias. Varias industrias llegaron con stand propio, agenda de reuniones y una idea en la cabeza: el cobre todavía no sale, pero el movimiento económico que promete ejerce una atracción irresistible.

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Dos de los casos más visibles fueron el Clúster Berazategui, de Buenos Aires, y el Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba. Ambos desembarcaron en la feria con representantes y empresas proveedoras y un mensaje coincidente: quieren posicionarse en San Juan antes de que los megaproyectos entren en producción.

En el caso bonaerense, el interés ya se tradujo en compras concretas de terrenos en Albardón y hasta tienen planes de expansión hacia departamentos mineros. Los cordobeses, en tanto, aseguran que muchas firmas ya trabajan desde la época del oro y ahora buscan reconvertirse para abastecer la nueva etapa de minería metalífera asociada al cobre.

De Berazategui a Albardón

Rubén Geneyro, coordinador del Clúster Berazategui y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informó a Tiempo de San Juan que hay cuentan con cuatro lotes comprados en el Parque Industrial de Albardón.

El clúster reúne a 14 empresas especializadas, en su mayoría metalúrgicas y textiles, que trabajan articuladamente en el Parque Industrial Plátanos, en el partido bonaerense de Berazategui, para proveer bienes y servicios al sector energético y minero.

Según explicó Geneyro, a las dos firmas que habían adquirido terrenos a fines del año pasado tal como anticipó Tiempo de San Juan, ahora se sumaron otras dos empresas que ya iniciaron movimientos de suelo para construir sus galpones. “Y hay otras tres interesadas en comprar terrenos en el mismo parque, ya que el objetivo es mantenerse agrupados como clúster”, señaló.

Las nuevas empresas que avanzan en San Juan son Metalcom, dedicada a la fabricación de bombas específicas para minería, y Guardes, enfocada en pinturas y tratamientos de superficies. Ambas también analizan diversificar actividades en la provincia.

Antes ya habían adquirido terrenos Talleres Rosato, dedicada a la fabricación de máquinas y equipos industriales, mecanizados y reparación de mazos y cabezales de gran porte; y Coardel, especializada en piezas de caucho, termoplásticos y poliuretano.

La mira en departamentos mineros

Pero el interés no termina en Albardón. Geneyro aseguró que el clúster ya analiza expandirse hacia departamentos mineros como Iglesia y Calingasta, e incluso reveló que mantuvieron reuniones con el intendente de Jáchal para explorar posibilidades de instalación y prestación de servicios cerca de los futuros proyectos extractivos.

“Las expectativas sobre la minería en San Juan son muy altas”, afirmó. Y agregó que los grandes proyectos “van a empezar a acelerarse en los próximos años”, por lo que insistió en la necesidad de prepararse con infraestructura, empresas y mano de obra capacitada.

Lazos con la UISJ y la universidad

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El grupo industrial de Buenos Aires ya está estrechando más vínculos: durante la Expo Minera un convenio de cooperación con la Unión Industrial de San Juan, un acuerdo que apunta a fortalecer la relación entre empresas sanjuaninas y bonaerenses y abrir líneas de trabajo conjuntas en capacitación y formación técnica.

No es todo. También dijeron que buscarán generar vínculos entre la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, institución con fuerte presencia en el entramado industrial de Berazategui. “La intención es articular formación técnica, capacitación y transferencia de conocimiento para acompañar el crecimiento que esperan alrededor de la minería del cobre”, dijo Geneyro.

Córdoba también quiere posicionarse

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Otro actor que mostró fuerte presencia en la feria minera es el Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, que llegó con un stand institucional que agrupó a 21 empresas expositoras.

Luis Magistral, secretario del clúster, explicó que el grupo tiene un fuerte componente de industria metalmecánica con experiencia en sectores ferroviarios, automotrices y agrícolas, y sostuvo que el objetivo es ampliar la oferta de proveedores disponibles para San Juan.

“Lo que nosotros nos planteamos desde el primer momento era poder aumentar la oferta que tenía San Juan hacia las mineras”, dijo. Recordó además que muchas empresas cordobesas ya trabajan en la provincia desde la época de las minas de oro como Veladero, Gualcamayo y Casposo, y aseguró que hoy el sector atraviesa “el viraje hacia la metalmecánica minera”. “Hoy empresa que no dé una solución a la minería litífera o metalífera está muerta”, aseguró.

Desde Córdoba insistieron además en que no buscan competir con las empresas sanjuaninas sino complementarse. “La cuestión es no pelearnos con ninguna empresa de San Juan, al revés: ser complemento de esas empresas que ya están trabajando acá”, sostuvo.

Por su parte, Matías Montenegro, coordinador ejecutivo del clúster, explicó que el espacio articula al sector público, académico y privado para potenciar la oferta industrial cordobesa, que incluye metalmecánica, industria y economía del conocimiento. Evitó hablar de “aterrizaje” en San Juan, destacó que el vínculo con la provincia viene desde hace años y que ahora buscan profundizar alianzas. “Queremos aliarnos con las empresas locales para proveer soluciones en conjunto”, afirmó.

Tanto Magistral como Montenegro coincidieron en que la minería del cobre generará una demanda de servicios e insumos muy superior a la actual y remarcaron que el desafío requerirá un esfuerzo colaborativo entre provincias, empresas e instituciones.

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