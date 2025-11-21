El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Daniel Rosato (izq), integrante del clúster y presidente de IPA, junto a Rubén Geneyro, coordinador del clúster y expresidente del INTI

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.

La escena industrial de San Juan comenzó a cambiar esta semana con un movimiento silencioso, pero con implicancias fuertes para el futuro económico de la provincia. Desde el corazón productivo de Buenos Aires, Berazategui; un grupo de empresas manufactureras y de servicios decidió dar un paso concreto y adquirió lotes en Parque Industrial de Albardón .

No se trata solo de nuevas radicaciones, sino que detrás de esta llegada hay un objetivo estratégico, que está atado al crecimiento minero que se proyecta en los próximos años con el cobre en San Juan. Y lo hicieron en el principal parque minero que tiene San Juan, que alberga ahora a las oficinas por ejemplo de Vicuña, la minera que surgió de la unión de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Desde el partido de Berazategui a Albardón

La novedad del desembarco proviene del Cluster Berazategui, una zona industrial bonaerense poderosa del país, conformada por 14 empresas manufactureras. La entidad empresaria, que integra la organización IPA (Industriales Pymes Argentinos) formalizó entre el miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre la compra de dos lotes en el parque industrial albardonero. Sus representantes confirmaron a Tiempo de San Juan que tienen la intención de sumar más a corto plazo.

Daniel Rosato, integrante del clúster y presidente de IPA, junto a Rubén Geneyro, coordinador del clúster y expresidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) estuvieron este jueves 20 de noviembre participando de las rondas de negocios del Foro empresarial organizadas por la Fiesta del Sol.

Allí confirmaron a este medio que aprovecharon su visita a San Juan para concretar la compra de los terrenos en el parque industrial. Las nuevas naves industriales serán destinadas a la instalación de empresas dedicadas tanto a la manufactura como a servicios especializados para la minería.

"Sabemos muy bien que San Juan en los próximos 5 años va a tener un desarrollo exponencial y por ese motivo nosotros estamos viniendo a San Juan para instalarnos. Ya hemos concretado en el parque industrial de Albardón la compra de terrenos y construir naves industriales para instalarnos y producir servicio desde San Juan. Creo que los sanjuaninos desconocen el desarrollo grande que va a haber”, dijo Rosato.

Una apuesta firme y la estrategia

Los representantes del clúster Berazategui contaron que el interés en San Juan viene de tiempo atrás y que fueron recibidos por el secretario de Industria, Alejandro Martín, quien les brindó asesoramiento y una visión precisa del panorama local. Esa información resultó decisiva para acelerar la radicación.

Los empresarios no tienen dudas en las proyecciones de negocios que le esperan a la provincia. Y adelantaron que una parte central de su estrategia es integrarse al entramado empresarial local. “Queremos ser un complemento de los empresarios sanjuaninos, creemos que San juan debe prepararse para toda esa demanda que va a generar el sector minero”, indicó Rosato.

Las primeras empresas

Por su parte, Geneyro explicó cómo avanza la radicación y cuál es la lógica detrás de la compra de terrenos: "hoy son dos ya radicándose, y tres más interesadas para comprar también terrenos en el mismo parque de Albardón, de ser posible; porque quieren mantenerse agrupadas". Agregó quiénes son las primeras empresas que ya firmaron su boleto de compra:

Talleres Rosato: es la firma del propio Daniel Rosato que se dedica a fabricar máquinas y equipos industriales, realizar maquinados y fresados y reparar mazos y cabezales de hasta 10 toneladas, entre otros. Su principal diferencial es la capacidad de brindar servicio en el mismo lugar donde se produce la falla, algo crucial para la actividad minera. “Las empresas no tienen que trasladar una máquina, un equipo a la ciudad, sino que vamos adonde estén, resolvemos el problema ahí y ese es el servicio diferenciado que damos. Minimizamos los tiempos de parada de una máquina, sabemos que en la minería los tiempos valen oro", dijo el empresario. La lógica es cubrir todo el espectro de necesidades de una minería que trabaja a cielo abierto, con maquinaria expuesta a la intemperie y que requiere respuestas inmediatas para evitar paradas prolongadas.

Coardel: es la otra empresa que compró terreno para radicarse en San Juan y se dedica a la fabricación de piezas de caucho, termoplásticos y poliuretano. Desde hace más de 50 años, sus productos son aplicados a la minería, y la firma ya mantiene alianzas estratégicas con compañías en Perú. También desarrollan revestimientos y piezas técnicas empleadas en operaciones extractivas, sumando una experiencia de más de 50 años en el país.

Una oferta pensada para la minería

Para el clúster Berazategui, el objetivo es que las empresas lleguen de manera agrupada y con una oferta integral que responda a las necesidades del sector minero. Geneyro lo sintetizó de esta manera: "la idea también es eso, dar una solución integral a una operadora que está requiriendo de empresas que tal vez o no están en San Juan o pueden complementarse con las empresas de San Juan".

El Cluster Berazategui, es un grupo de empresas que trabajan articuladamente en el Parque Industrial Plátanos, en el partido bonaerense de Berazategui. Reúne a 14 empresas especializadas -en su mayoría metalúrgicas y textiles- dedicadas a la provisión de bienes y servicios para el sector energético y minero.

Tienen también experiencia acumulada en el sector hidrocarburífero. Tres de sus empresas -incluida Talleres Rosato- ya operan en Neuquén, cerca de Vaca Muerta, brindando servicios directos en Añelo, explicó Geneyro.

Agregó que el abanico de firmas interesadas en radicarse en Albardón en el futuro contempla desde fabricantes de máquinas y equipos, pinturas y hasta productores de indumentaria de trabajo.

El Parque Industrial de Albardón

Lo cierto es que la llegada de empresas de ese cluster no solo anticipa la magnitud del desarrollo minero que ven venir, sino que también abre una nueva etapa para el Parque Industrial de Albardón, que empieza a posicionarse como un punto de referencia para proveedores estratégicos de la actividad.

Creado en 2010 con 250 hectáreas y ampliado luego a 450, el Parque Industrial de Albardón vivió su mayor crecimiento durante el auge del oro en San Juan, cuando Veladero operaba al máximo y Pascua Lama se preparaba para entrar en producción.

Barrick incluso instaló allí un amplio centro de operaciones, hoy alquilado por Josemaría. Tras la caída del proyecto binacional y la baja en la actividad minera, el parque atravesó un estancamiento con proyectos congelados. El nuevo desembarco industrial busca reactivar ese polo estratégico del departamento.