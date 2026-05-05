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Trabajo

Por sobrestock de producción, la fábrica de galletas de Albardón le dio a sus empleados una semana de vacaciones

Debido al exceso de stock y la caída en las ventas, la histórica planta de galletitas otorgó una semana de vacaciones a su personal. Desde el gremio aseguran que no hay riesgo de despidos y que la nueva gestión busca estabilizar la operatividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Por sobrestock de mercadería, la fábrica de galletitas de Albardón ha decidido darle una semana de vacaciones a sus empleados. Esto de acuerdo con información del Sindicato de la Alimentación. Indicaron que los puestos laborales no se encuentran en peligro, pese a la situación económica.

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Germán Manrique, secretario general de la entidad, explicó que se ha decidido dar una semana de vacaciones al personal desde el lunes, debido a que el establecimiento está lleno de stock de galletas que no han podido vender. “Tienen lleno el establecimiento de galletas y no las pueden vender. No pueden seguir produciendo porque no tienen lugar adentro del establecimiento para seguir”, comentó.

Al respecto, Manrique enfatizó que no hay puestos de trabajo en peligro y que la intención es mantener la fuente laboral de las personas que trabajan en la planta. "Se le ha dado una semana de vacaciones para ver si puede salir esa mercadería terminada, y así reapuntar otra vez, para ver si la semana que viene volvemos a trabajar", agregó.

En tanto, el dirigente declaró que la empresa está aprovechando este parate de siete días para realizar mejoras en las maquinarias y tareas de mantenimiento que no podían hacerse mientras la planta estaba en funcionamiento continuo. Expresó su preocupación por la situación económica nacional, mencionando que el gobierno actual no apoya lo suficiente a las empresas.

Una fábrica en reordenamiento

El establecimiento —que pertenecía a la firma Dilexis— fue adquirido en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, quien tomó el control luego de la salida de Tía Maruca y Argensan Food. Con ese cambio, la empresa inició una fase de ajuste administrativo y técnico para estabilizar su funcionamiento, según indicaron este jueves desde el gobierno provincial.

El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, puso el foco en ese proceso: “Hoy la empresa está en una etapa de reingeniería. Se ha puesto al día con sus obligaciones, sobre todo con el tema de sueldos atrasados de sus empleados”, señaló. La firma cuenta con un plantel que supera los 290 puestos de trabajo.

Según explicó el funcionario, la planta venía de varios años sin una conducción firme de sus anteriores dueños, lo que impactó en su dinámica operativa. “La nueva gestión apunta ahora a profesionalizar procesos y recuperar previsibilidad”, indicó.

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