El Gobierno de San Juan respalda el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y pide "desdramatizar" su futuro

El ministro de Producción, con las nuevas autoridades de la COVIAR: presidente Fabián Ruggeri y vicepresidente Martín Materia.

El ex presidente de COVIAR, Mario González, (izq.) junto al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. La COVIAR ahora enfrenta un giro drástico a partir de la resolución nacional que aplicó modificaciones clave.

Tal como lo había anticipado Tiempo de San Juan, el Gobierno nacional oficializó este martes una resolución que marca un punto de inflexión para la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ): eliminó la obligatoriedad de los aportes que sostenían a la entidad y dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI).

Decisión ¿Se elimina la COVIAR? Lo que se sabe de la resolución oficial con publicación inminente

Ante este nuevo escenario, desde el Gobierno de San Juan buscaron llevar tranquilidad y bajarle el tono al impacto de la medida. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, llamó a “desdramatizar” la situación y remarcó que la corporación continuará funcionando, aunque bajo un esquema distinto.

“La COVIAR sigue existiendo. Lo que deja de existir es la obligatoriedad; ahora los aportes pasan a ser voluntarios”, explicó el funcionario, quien además destacó que la decisión responde a un reclamo histórico de distintos sectores de la actividad vitivinícola, especialmente en la provincia.

La resolución

La resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley N.º 25.849 y ordena al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) cesar de inmediato la recaudación de esos fondos. Además, dispone que los recursos públicos remanentes del plan sean reincorporados al patrimonio del organismo.

El texto también fija un plazo máximo de tres meses para que la COVIAR presente un informe final que detalle los logros alcanzados, el uso de los fondos y la correspondiente rendición de cuentas. Con este cierre, el Gobierno nacional considera cumplida la finalidad del esquema de financiamiento que sostenía al PEVI.

La mirada del gobierno local

Para la administración orreguista, el cambio de reglas abre una nueva etapa en la que el protagonismo recae directamente en el sector privado. En ese sentido, Fernández sostuvo que la continuidad y fortaleza de la corporación dependerán del respaldo que reciba de las instituciones que la integran.

“Si las entidades valoran el trabajo de la COVIAR, deberán ponerse de acuerdo para sostenerla mediante aportes voluntarios”, señaló.

Desde la provincia también aclararon que la relación con la entidad no está en discusión. Por el contrario, destacaron que seguirán colaborando en iniciativas puntuales, como los estudios vinculados a jugos naturales y otros proyectos estratégicos para la diversificación productiva, del mismo modo que lo han venido haciendo en el último tiempo.

Así, mientras a nivel nacional se redefine el esquema de financiamiento, en San Juan el mensaje es claro: la COVIAR no desaparece, pero entra en una etapa en la que su sostenibilidad dependerá, más que nunca, del compromiso real del propio sector vitivinícola.