Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea: cómo afectaría a la matriz económica de San Juan

A días de su entrada en vigencia, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a instalar el debate sobre el impacto que tendrá en las economías regionales. En San Juan, donde minería, energía y agroindustria ocupan un lugar central en la matriz productiva, el nuevo panorama genera expectativas en algunos sectores y preocupación en otros. Dicho escenario fue expuesto por Tiempo de San Juan en la previa a la aplicación del tratado.

El tratado, que demandó 27 años de negociaciones y fue aprobado por el Congreso argentino en febrero pasado, establece la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y un acceso preferencial para otro 7,5%. El bloque europeo, integrado por 27 países y unos 450 millones de habitantes, representa uno de los mercados más grandes del mundo.

Minería y energía, los sectores que miran el acuerdo con optimismo

En la provincia, la mirada oficial sigue siendo mayormente optimista, sobre todo por el potencial exportador de la minería. El sector explica cerca del 85% de las exportaciones sanjuaninas y aparece como uno de los grandes beneficiados por la apertura comercial. Oro, cal y especialmente cobre podrían ganar terreno en Europa, donde la transición energética elevó la demanda de minerales críticos.

En ese contexto, proyectos de gran escala como Los Azules, en Calingasta, podrían fortalecerse a partir de una mayor previsibilidad para inversiones y menores barreras comerciales. Desde el Gobierno provincial ya habían planteado meses atrás que “en minería, el acuerdo es pura ganancia”, al considerar que Europa necesitará cada vez más cobre para industrias vinculadas a energías limpias y electromovilidad.

El impacto también podría sentirse en el desarrollo energético de San Juan. Aunque la provincia no exporta electricidad, sí podría beneficiarse por una reducción en los costos de importación de tecnología europea vinculada a la energía solar. Equipamiento fotovoltaico, maquinaria y componentes industriales podrían ingresar con menores aranceles, favoreciendo nuevos parques solares y proyectos de infraestructura energética.

El mapa agroindustrial: oportunidades y cautela

En la agroindustria, el panorama es más diverso y depende de cada actividad. Uno de los sectores que mira el acuerdo con expectativa es el de la uva de mesa. San Juan llegó a exportar cerca de 70 millones de kilos de uva fresca a Europa en 2011 y la posibilidad de recuperar parte de ese mercado vuelve a entusiasmar a productores y exportadores. El ajo blanco de Calingasta también aparece como un producto con chances de mejorar su competitividad.

El mosto y las pasas, dos destinos que crecieron en los últimos años dentro de la reconversión vitivinícola sanjuanina, podrían verse favorecidos si se reducen aranceles y mejoran las condiciones de acceso al mercado europeo.

En el caso del vino, el beneficio sería más visible en segmentos premium y de nicho, donde la calidad y la diferenciación tienen mayor peso. Para el vino genérico, en cambio, persisten las dificultades vinculadas a los bajos márgenes y a la competencia internacional.

La preocupación de la olivicultura

Pero no todos los sectores observan el acuerdo con entusiasmo. La olivicultura es uno de los rubros que expresó mayores reparos. Desde la Cámara Olivícola de San Juan vienen advirtiendo que el problema no está tanto en vender aceite de oliva a Europa, sino en competir contra productos europeos subsidiados en mercados regionales como Brasil.

El temor del sector es que una eventual reducción de aranceles para aceites provenientes de España o Portugal termine afectando los precios de referencia y genere consecuencias sobre la rentabilidad local, las inversiones y el empleo. Por eso reclaman mantener mecanismos de protección mientras continúen las asimetrías con los productores europeos.

La visita europea que anticipó el nuevo escenario

El pasado 23 de abril, en la previa de la entrada en vigencia del acuerdo, San Juan recibió una visita diplomática inédita. El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, llegó junto a una extensa delegación de representantes europeos y mantuvo una reunión con el gobernador Marcelo Orrego y parte de su gabinete. Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la posibilidad de colaborar con inversiones para infraestructura eléctrica destinada al desarrollo minero, especialmente por el potencial del cobre sanjuanino y proyectos como Josemaría.

image

La Unión Europea manifestó interés en acompañar inversiones estratégicas para fortalecer el sistema energético provincial, uno de los puntos clave para sostener emprendimientos mineros de gran escala. Además, durante las reuniones también se puso sobre la mesa la preocupación del sector olivícola sanjuanino por la competencia con productos europeos subsidiados. Desde el Gobierno provincial calificaron la visita como “sin precedentes”, ya que participaron representantes de más de diez países europeos.