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Robaron en 25 de Mayo y los atraparon vendiendo el botín en 9 de Julio

Si bien los responsables de la sustracción de dos bicicletas fueron identificados por las autoridades escaparon de la Policía, los elementos robados fueron recuperados por las víctimas.

Por Luz Ochoa
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El robo a una mujer en 25 de Mayo tuvo un giro clave en las últimas horas, cuando parte de los objetos que habían sido sustraídos fueron recuperados en 9 de Julio, cuando los delincuentes que cometieron el ilícito e intentaban venderlos se dieron a la fuga.

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Según informaron fuentes policiales, el pasado 2 de mayo, un joven de apellido Rodríguez denunció que su madre había sido víctima de un robo en su vivienda del barrio Don Bosco. A partir de la presentación, se iniciaron las actuaciones por hurto agravado por escalamiento, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10° llevaron adelante tareas investigativas que permitieron identificar a tres sospechosos, todos hombres y conocidos en el ambiente delictivo. De acuerdo con la pesquisa, los individuos habrían comenzado a ofrecer y vender los objetos sustraídos poco después del hecho, en la comuna contigua.

Entre los elementos robados se encontraba una bicicleta tipo MTB rodado 29, marca Venzo, de color verde y negro. La misma fue localizada el día siguiente, en 9 de Julio, donde fue recuperada de inmediato. Luego, la investigación continuó durante la madrugada y, fue en ese momento, cuando los efectivos lograron establecer que los sospechosos seguían ofreciendo el resto de los elementos en la zona.

Durante recorridas preventivas, acorde manifestaron las fuentes, los uniformados detectaron a dos hombres que circulaban en una bicicleta similar a otra denunciada como sustraída, además de transportar un casco de motocicleta. Al intentar interceptarlos, los individuos arrojaron los objetos y escaparon del lugar, logrando evadir a las autoridades pese a haber sido identificados.

Por fortuna, los elementos descartados fueron secuestrados, entre ellos, una bicicleta rodado 29 marca Top Mega, de color azul con detalles rosados, y un casco de motocicleta negro con verde, marca Hawk.

Fue por ese motivo que, el ayudante fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Carlos Yanzón, dispuso que los objetos recuperados fueran regresados a las víctimas e impulsó las diligencias orientadas a dar con los autores.

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