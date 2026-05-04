Una serie de videos que comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales volvió a poner el foco sobre las peleas entre jóvenes en espacios públicos de San Juan. Las imágenes, registradas en las inmediaciones del lago del Parque de Mayo, muestran escenas de violencia física en medio de un importante grupo de jóvenes que participaban de la situación.

Según se pudo ver en las grabaciones viralizadas durante las últimas horas -aunque no está confirmado que el hecho haya ocurrido recientemente-, los involucrados se encontraban en una zona cercana al lago que actualmente permanece cercada debido a trabajos de mantenimiento. Allí, varios jóvenes formaron una ronda mientras dos de ellos se enfrentaban a golpes de puño.

En uno de los videos también aparece un efectivo policial que intenta intervenir para frenar la pelea y dispersar a los presentes. Sin embargo, en medio de la tensión, continúan los empujones y los golpes entre algunos de los jóvenes. Los videos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2051336517512036422&partner=&hide_thread=false Viralizaron videos de peleas de jóvenes en el Parque de Mayo pic.twitter.com/s4d6i96NmB — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 4, 2026

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