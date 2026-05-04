Alarma en el país por tres muertes por hantavirus: cuál es la situación en San Juan

La confirmación de tres muertes por hantavirus encendió las alarmas a nivel nacional, especialmente por tratarse de casos vinculados entre sí, debido a que afectó a personas que viajaban en un crucero. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de San Juan llevan tranquilidad: no hay casos registrados en la provincia ni en toda la región de Cuyo en lo que va del año.

El episodio que generó preocupación en el país está bajo investigación, luego de que se detectaran contagios compatibles con hantavirus en un grupo de personas que viajaba en barco. Más allá de la alarma, las autoridades sanitarias remarcan que la situación general no configura un brote.

Liliana Bertoni, jefa de la División Epidemiología del Ministerio de Salud de San Juan, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que “en este 2026 se vio un ligero incremento de circulación del virus en el país, se puede hablar de una circulación moderada en relación a otros años, pero es dispersa, no podemos hablar de brote”.

Según detalló, desde la primera semana de enero se notificaron 32 casos en todo el país, con mayor presencia en provincias como Salta, Río Negro y algunos en Buenos Aires. “Son casos dispersos, no hay un brote concreto en una provincia específica”, insistió.

En ese contexto, destacó una particularidad: “La región de Cuyo, que es la que integramos, es la única que no ha comunicado casos en lo que va del año”.

Qué es el hantavirus y cómo cuidarse

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida por un roedor silvestre conocido como “ratón colilargo” (Oligoryzomys longicaudatus), presente en casi todo el territorio argentino, excepto en Tierra del Fuego. La infección, explicó Bertoni, suele producirse por inhalación de partículas contaminadas con excretas del animal o por contacto indirecto.

En cuanto a los casos del crucero, la especialista planteó dos hipótesis: “Una es que los pacientes hayan realizado previamente algún circuito turístico en zonas de la Patagonia donde estuvieron en contacto con el virus. La otra posibilidad es que haya habido algún residuo contaminado en la logística interna del barco”.

Sobre los síntomas, advirtió que la enfermedad comienza como un cuadro gripal común: fiebre, dolores musculares y de cabeza. Sin embargo, puede agravarse rápidamente. “Después de las 48 horas aparece un compromiso respiratorio severo, que puede derivar en insuficiencia respiratoria y un fallo multiorgánico”, señaló.

Respecto a la situación sanitaria, Bertoni aclaró que no hay una alerta nacional específica por estos casos. “Todos los años, entre octubre y abril, hay un aumento porque el roedor circula más y las personas realizan tareas que aumentan el riesgo de exposición”, explicó.

Finalmente, remarcó que la clave es la prevención: el uso de guantes y mascarillas en tareas rurales o de limpieza, y la ventilación de espacios cerrados. “Siempre hay que tener precaución al limpiar galpones o sitios que han estado cerrados mucho tiempo”, concluyó.