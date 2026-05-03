Un hombre se quedó dormido al volante y embistió de atrás a una familia: un bebé se salvó de milagro

Un fuerte siniestro vial ocurrió este domingo en Rivadavia. Cerca de las 5:00 horas, la intersección de Avenida Libertador y calle San Miguel se convirtió en el escenario de un violento choque que, por la magnitud del impacto, podría haber terminado en una tragedia irreversible.

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El hecho fue protagonizado por un hombre que circulaba en un Fiat Palio. Las primeras pericias e informaciones indican que el conductor se habría quedado dormido al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara impactando de lleno contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba detenida, esperando correctamente que el semáforo le diera el paso.

En el interior de la camioneta viajaba una familia y la preocupación fue total al notar la presencia de un bebé a bordo. Sin embargo, la responsabilidad vial evitó un desenlace fatal: el pequeño iba perfectamente sujeto en su asiento de seguridad, un detalle técnico que fue determinante para proteger su integridad física ante el sacudón del choque.

A pesar de que el frente del automóvil quedó destrozado y el susto de los protagonistas fue mayúsculo, los servicios de emergencia confirmaron que no hubo que lamentar heridos de gravedad.