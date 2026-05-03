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Violencia

Un hombre apuntó con un arma a un policía y fue detenido tras una persecución en Capital

El hombre de 39 años intentó escapar por los techos de una vivienda en las inmediaciones de calle Sarassa. Intervino personal de la Comisaría 28ª y el Sistema Acusatorio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arma

Un hombre de 39 años fue detenido en Capital luego de amenazar con un arma de fuego a personal policial que intentó identificarlo. El procedimiento se originó tras un aviso del operador del CISEM sobre la presencia de un sujeto armado en calle Pringles, pasando Pedro de Valdivia.

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Según fuentes policiales, personal de la Comisaría 28ª individualizó al sospechoso en el lateral este de avenida Circunvalación y Conector Sur. Al advertir el móvil policial, el individuo se dio a la fuga a través de un descampado ubicado en calle Las Heras, entre Agustín Gómez y Sarassa.

Durante la persecución, un efectivo descendió del vehículo para ordenar la detención del hombre. El sujeto no acató la orden y apuntó con el arma hacia el uniformado antes de ingresar a un domicilio en la intersección de calles Sarassa y Sebastián Delcano.

Momentos después, el hombre se descolgó del techo de la propiedad y fue aprehendido por los agentes en el lugar.

El detenido fue identificado como Saso, de 39 años, con domicilio en el departamento Capital. El ayudante fiscal Dr. Jorge Salinas dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó caratulada como lesiones leves (dos hechos) y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

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