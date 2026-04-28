Recapturaron en Pocito a un hombre que era intensamente buscado desde enero

Un hombre que era intensamente buscado desde comienzos de año fue recapturado en las últimas horas en Pocito. Este hecho ocurrió el marco de un operativo encabezado por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

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Según informaron fuentes policiales este martes, el procedimiento se concretó el lunes mediante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Ejecución Penal. La medida tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Los Girasoles, donde los efectivos lograron detener al sospechoso, identificado con el apellido Camargo.

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El sujeto estaba siendo buscado desde enero en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego, un delito de gravedad que prevé penas de cumplimiento efectivo.

Tras su captura, los uniformados dieron intervención al juez que entiende en la causa, quien dispuso su detención formal y el inmediato traslado a la Unidad Carcelaria, donde quedó alojado a la espera de nuevas resoluciones judiciales.