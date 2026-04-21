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Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

La víctima es un hombre de 78 años, que fue encontrado en el suelo de su vivienda con lesiones en la cabeza. Personal policial y de la fiscalía, de la UFI de Delitos Especiales y Criminalística, trabajaron en la escena para establecer cómo sucedió el ataque que ocurrió a 100 metros de un puesto de la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre fue hallado muerto en su casa, situada en el límite de Pocito con Médano de Oro, y altas fuentes judiciales confirmaron que se trató de un crimen a sangre fría. Es por ello que personal policial y de la fiscalía trabajan en la escena para establecer qué fue lo que sucedió con la víctima identificada como José Yañez, un productor de la zona.

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El hecho se conoció este martes al mediodía, cuando el cuerpo del hombre de 78 años fue encontrado tendido en el suelo de su vivienda, ubicada en una finca de Calle 12 y Alfonso XIII, y a 100 metros de un puesto policial. Por la violencia detectada, médicas forenses en la escena confirmaron la muerte violenta, pues el anciano tenía lesiones en su cabeza. Como consecuencia, los investigadores cercaron el lugar e indagaron sobre los primeros indicios, que encendieron las alarmas.

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Acorde señalaron las fuentes, el cuerpo del hombre permanecía sin vida entre tres y cuatro días y fue un amigo de 'Pepe' Yañez, que solía visitarlo, quien se encontró con la espeluznante escena. La víctima yacía sobre el suelo del comedor con sangre visible y su habitación permanecía desordenada, por lo que el fiscal Francisco Nicolía y los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Especiales, Roberto Ginsberg e Iván Grassi, determinaron que se trataría de un homicidio en ocasión de robo.

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Si bien los hijos del hombre asesinado manifestaron que ya no trabajaba los cultivos de su finca, de cebolla y zapallo, indicaron que sí comercializaba semillas de zapallos y, por ello, contaba con su dinero. En ese escenario, se sospecha que alguien intentó apropiarse de los ahorros que podría tener allí guardados.

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Además, las fuentes explicaron que la puerta de ingreso del domicilio estaba abierta y que la misma no había sido forzada. Por esto, dijeron que el hombre acostumbraba a no cerrar con llave, por lo que cualquier individuo podría haber entrado sin mayores conflictos y haber sorprendido a Yañez.

El cadáver, que se encontraba en un estado avanzado de descomposición y que estaba en el comedor de la vivienda, fue levantado por personal forense y trasladado a la Morgue Judicial para el procedimiento de autopsia, lo que revelaría las causales de la muerte y echaría luz a la investigación, en la que participan la Brigada de Delitos Especiales y personal de División Criminalística.

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El puesto policial ubicado a 100 metros de la vivienda de la víctima

El puesto policial ubicado a 100 metros de la vivienda de la víctima

Como primeras medidas, los uniformados que intervinieron en el caso tomaron testimonios a vecinos y familiares de la víctima, lo mismo que relevaron las cámaras de seguridad de la zona. Vecinos del lugar se mostraron conmocionados por la noticia, no sólo por la brutalidad del hecho, sino también por la cercanía con el puesto policial.

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