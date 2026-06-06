Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital

Durante la madrugada de este sábado, una mujer de 35 años sufrió una grave fractura en una de sus piernas tras ser atacada por su pareja -de 55 años- en una casa ubicada sobre Avenida Alem. Por el hecho, que es investigado como lesiones graves en contexto de violencia de género, el presunto agresor fue detenido por efectivos de la Comisaría 2ª y quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia.

Según informaron fuentes judiciales, el episodio se registró alrededor de las 5:37 en una vivienda ubicada sobre avenida Leandro N. Alem al 1000 Norte. Todo comenzó cuando una vecina observó que una pareja discutía en la vía pública y que ambos se arrojaban piedras, fragmentos de ladrillo y escombros entre sí.

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De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, en medio del enfrentamiento el hombre tomó un gran trozo de ladrillo y lo lanzó contra la mujer. El elemento impactó de lleno en la pierna derecha de la víctima, quien cayó al suelo por la fuerza del golpe.

La testigo indicó que, una vez que la mujer quedó tendida y manifestando fuertes dolores, el agresor se acercó, la golpeó e intentó obligarla a levantarse. Como la víctima no podía caminar debido a la lesión, el sujeto la tomó de los cabellos y la arrastró varios metros por la calle y la gravilla que separa la avenida de la vereda, hasta introducirla en el domicilio donde ambos se encontraban.

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Ante los llamados al 911, efectivos de la Comisaría 2ª llegaron rápidamente al lugar. Al arribar encontraron restos de ladrillos esparcidos sobre la calzada, entre ellos uno de gran tamaño. Los vecinos les advirtieron que la mujer había sido ingresada a la fuerza a una vivienda cercana.

image Huellas del arrastre de la víctima por parte del aprehendido.

Frente a la sospecha de que el hecho continuaba en el interior del inmueble y ante la falta de respuesta desde el domicilio, los uniformados ingresaron al lugar. Allí encontraron a un hombre de 55 años y a una mujer recostada sobre una cama. Inicialmente, ella manifestó que se encontraba bien, pero cuando pudo dialogar a solas con los policías se quebró en llanto y denunció que había sido lesionada por su pareja.

Personal médico que acudió a la vivienda determinó que la víctima debía ser trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente, los profesionales confirmaron que presentaba una fractura de tibia en la pierna derecha y que debía ser intervenida quirúrgicamente.

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Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos contundentes utilizados en el enfrentamiento. Entre ellos, un bloque de ladrillo con cemento adherido que, según las pericias preliminares, fue el objeto que provocó la grave lesión. El elemento pesó 1,749 kilogramos. Además, en la vivienda hallaron dos armas de fabricación casera tipo faca confeccionadas con hierros afilados.

El detenido fue identificado como Marcelo Ernesto Clavel, de 55 años, quien quedó imputado por el delito de lesiones graves en contexto de violencia de género, en infracción a la Ley 26.485. La causa quedó bajo la órbita del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la UFI CAVIG, que desplegó un equipo interdisciplinario para asistir a la víctima mientras permanece internada.