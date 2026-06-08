lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Antecedentes

El terrorífico prontuario del "Piojo" Clavel: el delincuente que atacó a su pareja lleva más de 35 años cometiendo delitos

El hombre de 55 años, detenido el último sábado por causarle una grave fractura a su pareja en un caso de violencia de género, acumula antecedentes que se remontan a comienzos de la década del 90. Homicidio, tentativa de homicidio, robos calificados, amenazas y lesiones forman parte de su extenso historial judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La detención de Marcelo Ernesto "Piojo" Clavel por una brutal agresión contra su pareja volvió a poner bajo la lupa el extenso prontuario delictivo que arrastra desde hace más de tres décadas. El hombre, de 55 años, quedó detenido el último sábado tras ser acusado de provocarle una fractura de tibia a una mujer de 35 años durante un violento episodio ocurrido en una vivienda de Avenida Alem, en Capital.

Lee además
le arrojo un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturo la pierna, la arrastro de los pelos y quedo detenido en capital
Violencia de género

Le arrojó un ladrillo de casi dos kilos a su pareja, le fracturó la pierna, la arrastró de los pelos y quedó detenido en Capital
cayo un interno del penal de chimbas que tenia salidas transitorias: donde estaba
Comando Radioeléctrico Sur

Cayó un interno del Penal de Chimbas que tenía salidas transitorias: dónde estaba

Pero el reciente caso de violencia de género es apenas el último capítulo de una larga lista de causas penales que figuran en los registros judiciales. Según la documentación a la que tuvo acceso este medio, los antecedentes de Clavel se remontan al año 1991 y abarcan delitos de extrema gravedad, entre ellos una causa por participación principal en homicidio, otra por homicidio en grado de tentativa, además de múltiples hechos de robo, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad.

image
La casa donde ocurrieron los &uacute;ltimos hechos.

La casa donde ocurrieron los últimos hechos.

Más de tres décadas de antecedentes

Los registros muestran que Clavel tuvo ingresos al sistema judicial en 1991 por una causa de homicidio, mientras que en 1992 fue vinculado a un expediente por lesiones y daños. Un año más tarde volvió a aparecer en los tribunales por hurto y lesiones.

Sin embargo, la mayor concentración de hechos delictivos se produjo entre 2001 y 2005. Durante ese período acumuló denuncias y procesos por amenazas, atentado contra la autoridad, lesiones leves, robos simples y robos calificados. En 2003, incluso, quedó involucrado en una causa por homicidio en grado de tentativa, además de otros expedientes por robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad.

Años después continuó sumando antecedentes por lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad, hasta llegar a causas más recientes por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y violaciones a disposiciones establecidas durante la emergencia sanitaria de 2020.

Una condena que quedó firme

Entre los antecedentes más relevantes figura una condena confirmada por la Justicia sanjuanina en diciembre de 2007. En aquella oportunidad, la Corte de Justicia dejó firme una pena de seis años y ocho meses de prisión por un robo agravado cometido con un arma de fuego apta para el disparo.

De acuerdo con la resolución judicial, Clavel actuó junto a otros delincuentes que nunca fueron detenidos. Durante el asalto golpeó a una mujer y la mantuvo retenida dentro de un vehículo mientras sus cómplices concretaban el robo. Los magistrados consideraron probado que el grupo logró apoderarse de dinero y otros bienes de las víctimas, por lo que rechazaron el planteo de la defensa que intentaba reducir la gravedad del hecho.

Además, la Justicia entendió que el acusado tuvo una participación directa y determinante en el delito, confirmando su responsabilidad como coautor y dejando firme la condena que debía cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

El último episodio

La madrugada del sábado volvió a encontrar a Clavel en el centro de una investigación penal. Según la causa que tramita en el Sistema Especial de Flagrancia, una vecina observó cómo una pareja se enfrentaba en la vía pública arrojándose piedras y escombros.

La investigación sostiene que, en medio de la discusión, el hombre tomó un pesado bloque de ladrillo y lo lanzó contra la mujer, impactándola en una de sus piernas. La víctima cayó al suelo y, según el testimonio incorporado al expediente, posteriormente fue golpeada, tomada de los cabellos y arrastrada varios metros hasta el interior de una vivienda.

image

Cuando los efectivos de la Comisaría 2ª llegaron al lugar encontraron evidencias del violento enfrentamiento y, tras ingresar al domicilio, hallaron a la mujer lesionada. Horas después, los médicos del Hospital Rawson confirmaron que presentaba una fractura de tibia que requería intervención quirúrgica.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas dos armas de fabricación casera tipo faca y un bloque de ladrillo de casi 1,8 kilogramos que habría sido utilizado para causar la grave lesión.

Temas
Seguí leyendo

Despiden al motociclista que hallaron sin vida en Ullum

Condenaron a 4 años de prisión al hombre que manejaba drogado y provocó una doble tragedia en 9 de Julio

Perdió el control, cayó varios metros y terminó hospitalizado tras un impresionante vuelco en Iglesia

Un sanjuanino quedó detenido tras una persecución que terminó con dos muertos: trasladaba 457 kilos de coca

Dejan preso a uno de "Los Cordobeses" acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal

Caballos sueltos provocaron un accidente en la ruta a Calingasta

Detienen a un sujeto por robarse una moto en Santa Lucía

Robaron paquetes de galletas Fauna de un kiosco de la Terminal y terminaron presos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hallaron un craneo humano en el dique punta negra e investigan una presunta brujeria
Misterio

Hallaron un cráneo humano en el Dique Punta Negra e investigan una presunta brujería

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Cortarán una importante calle del microcentro de San Juan por obras de repavimentación
A tener en cuenta

Cortarán una importante calle del microcentro de San Juan por obras de repavimentación

Te Puede Interesar

Las Lajas (izquierda) y el Hotel Provincial. 
Escenario

El plan oficial para reactivar dos grandes joyas hoteleras del turismo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan
El terrorífico prontuario del Piojo Clavel: el delincuente que atacó a su pareja lleva más de 35 años cometiendo delitos
Antecedentes

El terrorífico prontuario del "Piojo" Clavel: el delincuente que atacó a su pareja lleva más de 35 años cometiendo delitos

Los carteles violetas comenzaron a reemplazar al histórico verde de Farmacia Echegaray. La renovación visual forma parte de la integración con Farmacias del Plata, el grupo mendocino que adquirió la cadena sanjuanina.
Negocios en San Juan

Del verde al violeta: los cambios en Farmacia Echegaray tras el cambio de dueños

Paso de Agua Negra: el Gobierno de San Juan ya tiene la fecha tentativa de cierre
Oficial

Paso de Agua Negra: el Gobierno de San Juan ya tiene la fecha tentativa de cierre

La denuncia contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino incorpora acusaciones por presunto lavado de dinero y nuevas medidas solicitadas ante la Justicia.
Investigación en la AFA

Escala el caso AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y Toviggino