El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más

Tras la reciente detención de Cristian Nicolás Páez, alias “El Tarta”, en Santa Lucía , se conocieron más detalles sobre el extenso y alarmante prontuario que arrastra el acusado, considerado un nombre recurrente dentro del ambiente delictivo sanjuanino.

El terror de la Justicia El infinito prontuario del "Carnero", el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado

Importante Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Según confirmaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, Páez registraga 21 hechos delictivos en su contra entre 2011 y 2023, lo que expone una trayectoria criminal de más de 14 años. En 2025 registraron un pedido de captura, que culminó en las últimas horas tras dar con el paradero del delincuente.

La mayoría de las causas están vinculadas a robos simples y agravados, varios de ellos cometidos con armas de fuego. Además, tiene delitos por robos en poblado y en banda, una de las figuras penales más graves.

A estos hechos se suman causas por lesiones leves y lesiones agravadas, amenazas, abuso de armas, daños, incendio y una infracción contravencional, lo que configura un perfil delictivo persistente y escalonado a lo largo de los años.

Dentro de ese historial, los registros policiales muestran una concentración de hechos entre 2015 y 2017, período en el que Páez acumuló múltiples causas por robos agravados, algunos de ellos perpetrados con extrema violencia. En 2019 figura una causa por robo con arma de fuego, mientras que en 2021 vuelve a aparecer vinculado a robos agravados, lesiones y robos en banda. El último antecedente data de 2023, cuando fue denunciado por amenazas.

image Así terminaba el "Tarta" en 2015, tras encañonar remiseros para robarles.

En paralelo a la difusión de su prontuario, este martes se conocieron detalles del operativo que permitió su captura, luego de varios meses de seguimiento. De acuerdo a la información oficial, la detención fue concretada durante la madrugada, en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía, tras un trabajo coordinado entre la Brigada de Comisaría 5ª y la Unidad Operativa Puesto Balcarce.

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que Páez se movía de manera constante para evitar ser localizado, alternando estadías entre viviendas precarias del asentamiento y descampados de la zona, lo que había dificultado su captura. Finalmente, el despliegue policial permitió reducirlo y concretar su aprehensión sin que se registraran incidentes.

Tras el procedimiento, “El Tarta” quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 5ª, a disposición de la Justicia. En las próximas horas será trasladado a la Audiencia de Formalización, donde se definirá su situación procesal. Además de las causas penales vigentes, sobre él pesa su condición de evadido del Servicio Penitenciario Provincial, un agravante que podría complicar aún más su panorama judicial.