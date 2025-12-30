Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

Un grave hecho de violencia sacudió a un barrio sanjuanino en las últimas horas y terminó con una mujer tras las rejas. Se trata de Elizabeth del Carmen Silva , conocida en el ambiente como “ La Flaca ”, quien fue detenida luego de ser señalada como la autora de varios disparos contra un joven de 20 años, que resultó herido.

La causa quedó en manos de la UFI Genérica y fue encuadrada bajo la carátula de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. La víctima, identificada con el apellido Tanten, declaró no saber por qué fue atacada, lo que sumó interrogantes al expediente.

Pese a esa versión, de manera extraoficial surgió una hipótesis que apunta a problemas previos entre ambas partes. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que existirían roces de vieja data, de aproximadamente un mes atrás, que estarían relacionados con el consumo o la venta de estupefacientes. Esta línea, sin embargo, no cuenta aún con confirmación judicial.

El ataque se produjo en el barrio Tránsito de Oro, donde la mujer habría efectuado los disparos que provocaron las lesiones al joven. Tras el episodio, se desplegó un operativo policial para dar con la sospechosa.

Horas más tarde, efectivos de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2 lograron ubicarla en el barrio Cipolletti. Al advertir la presencia policial, Silva intentó escapar a pie, pero fue interceptada a los pocos metros y trasladada a la Subcomisaría Cipolletti.

La acusada quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para reconstruir lo sucedido y establecer con precisión cuál fue el verdadero motivo del violento ataque.