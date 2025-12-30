martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

La mujer está acusada de herir a balazos a un joven de 20 años. El móvil no fue establecido de manera oficial, aunque los investigadores analizan un conflicto previo que podría estar ligado al mundo de la droga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la flaca

Un grave hecho de violencia sacudió a un barrio sanjuanino en las últimas horas y terminó con una mujer tras las rejas. Se trata de Elizabeth del Carmen Silva, conocida en el ambiente como “La Flaca”, quien fue detenida luego de ser señalada como la autora de varios disparos contra un joven de 20 años, que resultó herido.

Lee además
se nego a devolver un camion y le salio el tiro por la culata: debera pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

La causa quedó en manos de la UFI Genérica y fue encuadrada bajo la carátula de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego. La víctima, identificada con el apellido Tanten, declaró no saber por qué fue atacada, lo que sumó interrogantes al expediente.

Pese a esa versión, de manera extraoficial surgió una hipótesis que apunta a problemas previos entre ambas partes. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que existirían roces de vieja data, de aproximadamente un mes atrás, que estarían relacionados con el consumo o la venta de estupefacientes. Esta línea, sin embargo, no cuenta aún con confirmación judicial.

El ataque se produjo en el barrio Tránsito de Oro, donde la mujer habría efectuado los disparos que provocaron las lesiones al joven. Tras el episodio, se desplegó un operativo policial para dar con la sospechosa.

Horas más tarde, efectivos de la Brigada de Investigaciones Departamental N°2 lograron ubicarla en el barrio Cipolletti. Al advertir la presencia policial, Silva intentó escapar a pie, pero fue interceptada a los pocos metros y trasladada a la Subcomisaría Cipolletti.

La acusada quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para reconstruir lo sucedido y establecer con precisión cuál fue el verdadero motivo del violento ataque.

Seguí leyendo

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más

"No la pudiste pelear": dolor tras la muerte del motociclista que impactó por la mala maniobra de un conductor en Chimbas y luego escapó

La defensa del oficial Rodríguez condenado a perpetua impugnó la sentencia ante casación y habló de un "fallo sesgado"

Subió 61 videos de pornografía infantil y fue condenado a 8 meses de prisión condicional

El examen mental confirmó que el abogado Oscar Adárvez está cuerdo: el juicio en su contra arranca en febrero

Investigan a un policía de la Comisaría 2da que habría golpeado a un detenido en el calabozo

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le disparo 5 veces en los gluteos al ex de su pareja en chimbas y, tras casi dos meses profugo, lo atraparon en buenos aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género
Grave

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico
Es oficial

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Te Puede Interesar

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN
Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El terrorífico prontuario del Tarta: registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más
Cayó en Santa Lucía

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más