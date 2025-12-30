martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

El apuntado se vio acorralado por la denuncia penal y, para salir del conflicto, ofreció una suma de dinero a cambio. Pese al drama que atravesó, la víctima aceptó el acuerdo entre las partes. La audiencia se celebró con la intervención de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, tras la disolución de la USA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
b651fcb7-68d3-41ba-b1ce-c087a5bfedb7
a3465757-5ed8-48fa-b41d-55c8884ec56c
3e2953bf-7cf2-412e-8a6d-05ebd5a7d235
d1fdbd88-b0bf-4cbd-b961-c0ec18fcb0f6
7a9f695a-d656-4078-88e5-69dec8e1c75f
29e07541-6f1e-4284-b72f-86e81b3fcee2

Después de que la Unidad de Soluciones Alternativas se disolviera por decisión de la Fiscalía General, se resolvió un conflicto sin la necesidad de una condena y con la participación de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos. Se trata del caso del sujeto que estaba al cuidado de un camión que jamás devolvió a su dueño y que, para evitar una condena por el delito de retención indebida, ofreció una suma millonaria a cambio.

Lee además
detuvieron a la flaca tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Acorde expuso el fiscal Duilio Ejarque, secundado por la ayudante fiscal Alejandra Rossi, Gustavo Gutiérrez Montivero había quedado al cuidado del vehículo de gran porte y, pese a los reclamos del dueño para que se lo regresara, hacía caso omiso a ello. El denunciante había intentado por otros medios recuperar lo que le pertenecía. Sin embargo, nada había resultado, puesto que el denunciado aseguraba que había vendido el rodado marca Dodge.

a3465757-5ed8-48fa-b41d-55c8884ec56c

Fue por ese motivo que, representado por el abogado querellante Gerardo Bustos, radicó la denuncia en la justicia penal y el responsable debió sentarse en el banquillo de los acusados, frente al juez de Garantías Pablo Leonardo León. Acompañado por su defensor, Federico Petrignani, no sólo reconoció haber cometido una irregularidad, sino que aceptó pagar una especie de indemnización.

En ese marco, las partes acordaron una reparación integral del daño, a fin de hallar una solución y descomprimir el sistema judicial. Con esto, Gutiérrez Montivero evitó una sentencia condenatoria y se comprometió a pagar $3.900.000 a la víctima en un solo pago, a través de una transferencia. De esta manera, el magistrado homologó el trato y ordenó el pago.

d1fdbd88-b0bf-4cbd-b961-c0ec18fcb0f6

El acusado se obligó a transferir el dinero el próximo 2 de enero del 2026, cuando haga efectivo el acuerdo arribado. Con dicha resolución, el imputado eludió la pena por el delito que prevé la pena de prisión de un mes a 6 años para quien se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver.

3e2953bf-7cf2-412e-8a6d-05ebd5a7d235
Temas
Seguí leyendo

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más

"No la pudiste pelear": dolor tras la muerte del motociclista que impactó por la mala maniobra de un conductor en Chimbas y luego escapó

La defensa del oficial Rodríguez condenado a perpetua impugnó la sentencia ante casación y habló de un "fallo sesgado"

Subió 61 videos de pornografía infantil y fue condenado a 8 meses de prisión condicional

El examen mental confirmó que el abogado Oscar Adárvez está cuerdo: el juicio en su contra arranca en febrero

Investigan a un policía de la Comisaría 2da que habría golpeado a un detenido en el calabozo

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Tres detenidos, entre ellos un menor, tras desvalijar una casa de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le disparo 5 veces en los gluteos al ex de su pareja en chimbas y, tras casi dos meses profugo, lo atraparon en buenos aires
Procedimiento

Le disparó 5 veces en los glúteos al ex de su pareja en Chimbas y, tras casi dos meses prófugo, lo atraparon en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género
Grave

Echaron a un policía sanjuanino por violencia de género

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico
Es oficial

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Te Puede Interesar

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia
Toda una vida

El histórico mayordomo de la Corte se jubiló tras más de tres décadas al servicio de la Justicia

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN
Declaraciones

Ante la aparición de competencia, Villa confirmó que jugará en otra elección en UPCN

El terrorífico prontuario del Tarta: registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más
Cayó en Santa Lucía

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más