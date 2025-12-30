Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Después de que la Unidad de Soluciones Alternativas se disolviera por decisión de la Fiscalía General , se resolvió un conflicto sin la necesidad de una condena y con la participación de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos . Se trata del caso del sujeto que estaba al cuidado de un camión que jamás devolvió a su dueño y que, para evitar una condena por el delito de retención indebida , ofreció una suma millonaria a cambio.

Acorde expuso el fiscal Duilio Ejarque , secundado por la ayudante fiscal Alejandra Rossi , Gustavo Gutiérrez Montivero había quedado al cuidado del vehículo de gran porte y, pese a los reclamos del dueño para que se lo regresara, hacía caso omiso a ello. El denunciante había intentado por otros medios recuperar lo que le pertenecía. Sin embargo, nada había resultado, puesto que el denunciado aseguraba que había vendido el rodado marca Dodge.

a3465757-5ed8-48fa-b41d-55c8884ec56c

Fue por ese motivo que, representado por el abogado querellante Gerardo Bustos, radicó la denuncia en la justicia penal y el responsable debió sentarse en el banquillo de los acusados, frente al juez de Garantías Pablo Leonardo León. Acompañado por su defensor, Federico Petrignani, no sólo reconoció haber cometido una irregularidad, sino que aceptó pagar una especie de indemnización.

En ese marco, las partes acordaron una reparación integral del daño, a fin de hallar una solución y descomprimir el sistema judicial. Con esto, Gutiérrez Montivero evitó una sentencia condenatoria y se comprometió a pagar $3.900.000 a la víctima en un solo pago, a través de una transferencia. De esta manera, el magistrado homologó el trato y ordenó el pago.

d1fdbd88-b0bf-4cbd-b961-c0ec18fcb0f6

El acusado se obligó a transferir el dinero el próximo 2 de enero del 2026, cuando haga efectivo el acuerdo arribado. Con dicha resolución, el imputado eludió la pena por el delito que prevé la pena de prisión de un mes a 6 años para quien se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver.